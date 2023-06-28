Что думают фронтовики Донбасса о ситуации с ЧВК «Вагнер»? Комментарий бойца

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим бойцов за Донбасс и новости с фронта. В гостях публицист Юрий Терех и общественный деятель, волонтер, боец штурмовой бригады «Ветераны» Анна Лисовенко. Григорий Азаренок, СТВ:

Конечно, все сейчас обсуждают события, которые происходили с пятницы на субботу в России, на юге России, в Ростове и дальше, на пути в Москву. А что по этому поводу говорят те, кто на линии фронта, кто держит наш самый главный участок работы, от которого зависит все? Что вы думаете?

Анна Лисовенко, общественный деятель, волонтер, боец штурмовой бригады «Ветераны»:

Каждый по-своему на эту ситуацию смотрит. Ребята особо не обращали на это внимание, потому что им было некогда. Это я говорю про ребят, которые находятся сейчас на передовых позициях. Понятное дело, что они переживали по этому поводу, что будет, как будет. Но им нужно было отстаивать наши позиции и работать, не отвлекаться на эти моменты. Если они будут отвлекаться, им будет не до службы. Ребята молодцы, они сдержались, продолжали и продолжают работать. Я в этот момент находилась в самом Ростове и видела, как это все происходило. К счастью, в центр города я не попала, но все равно видела, как передвигается техника вагнеровцев и других военных.