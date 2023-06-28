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Что думают фронтовики Донбасса о ситуации с ЧВК «Вагнер»? Комментарий бойца

28 июня 2023 19:06
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим бойцов за Донбасс и новости с фронта. В гостях публицист Юрий Терех и общественный деятель, волонтер, боец штурмовой бригады «Ветераны» Анна Лисовенко.

Григорий Азаренок, СТВ:
Конечно, все сейчас обсуждают события, которые происходили с пятницы на субботу в России, на юге России, в Ростове и дальше, на пути в Москву. А что по этому поводу говорят те, кто на линии фронта, кто держит наш самый главный участок работы, от которого зависит все? Что вы думаете?

Что думают фронтовики Донбасса о ситуации с ЧВК «Вагнер»? Комментарий бойца-1

Анна Лисовенко, общественный деятель, волонтер, боец штурмовой бригады «Ветераны»:
Каждый по-своему на эту ситуацию смотрит. Ребята особо не обращали на это внимание, потому что им было некогда. Это я говорю про ребят, которые находятся сейчас на передовых позициях. Понятное дело, что они переживали по этому поводу, что будет, как будет. Но им нужно было отстаивать наши позиции и работать, не отвлекаться на эти моменты. Если они будут отвлекаться, им будет не до службы. Ребята молодцы, они сдержались, продолжали и продолжают работать.

Я в этот момент находилась в самом Ростове и видела, как это все происходило. К счастью, в центр города я не попала, но все равно видела, как передвигается техника вагнеровцев и других военных.

Что думают фронтовики Донбасса о ситуации с ЧВК «Вагнер»? Комментарий бойца-4

Григорий Азаренок:
Какая атмосфера была в городе? Что люди говорили, как это все происходило?

Анна Лисовенко:
Большая часть людей поддерживала вагнеровцев: и продукты им приносили, и воду, и поддерживали словами. Но какая-то часть людей была зла на них. Они переживали, что ребята сделают какой-то переполох. К счастью, все обошлось. Как видите, разрешилось мирно, все нормально. И мы очень рады.

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# Международная политика # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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