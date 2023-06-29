Студент может заработать до 2000 рублей! Насколько сложно попасть в трудовой отряд?

Отмечаем праздник тех, кому до. Если вам от 14 до 31 года, не теряйте время. Это самый продуктивный период в вашей жизни, от которого во многом зависит будущее. В Минске достаточно возможностей, чтобы развивать себя по всем направлениям. Наука, образование, проектная деятельность, творчество, путь будущего управленца. Поговорили об этом с экспертами в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Ольга Николаевна, важное событие для тех, кто, как мы говорили, не привык сидеть без дела. Это самая золотая молодежь. Стартовал третий трудовой семестр. Очень торжественно, 3 000 участников было, вы присутствовали на старте. Мне кажется, что популярность студотрядовского движения за последние годы выросла, в том числе благодаря личному примеру главы государства, потому что он об этом всегда говорит, что вспоминает с теплотой эти годы, когда он трудился в студенческих отрядах. Так ли это или это просто веяние времени, возможность молодежи заработать?

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Студотряд – это всего лишь повод к большой работе, сложной для кого-то. Но главное из этого всего – это, конечно же, общение, дружба на долгие годы. И поверьте, те, у кого поистине состоялось то, о чем я говорю… Вот сарафанное радио всегда работает. Между собой все обсуждают, делятся впечатлениями, появляются новые ребята, которые уже ждут следующего года, чтобы работать вместе. Студотряды на сегодня как-то по-новому живут. Я не скажу, что они ожили, но они начали жить по-новому, интересно. Ведь сегодня студотряд без патриотического движения, воспитания – мы даже себе это не представляем. Я с каждым годом (по крайней мере, уже второй год как работаю в городе с молодежью) я вижу все время новые лица. Да, те, кто уже сегодня состоялся, кто активен, инициативен, мы их всех знаем, так и должно быть. Но они приводят сегодня новых людей молодых. И это уже те, кто будет продолжать их инициативы. Екатерина Забенько:

Ну наверняка не то, что приводят, а кто-то смотрит на твою деятельность и говорит: я тоже хочу с тобой. Было такое?

Виктория Чаускина, первый секретарь Партизанского районного комитета ОО «БРСМ»:

Как только мы начинаем запускать студенческие отряды, это просто ажиотаж. Это аншлаг самый натуральный. Екатерина Забенько:

Я, кстати, слышала о том, что не пробиться сегодня в студенческие отряды. Виктория Чаускина:

Не пробиться. Мест большая часть занята, и на одно место по пять человек. Екатерина Забенько:

Куда в основном идут работы? Виктория Чаускина:

У нас несколько направлений нашей деятельности, именно студенческих отрядов: строительные, сервисные, производственные, медицинские, сельскохозяйственные отряды.

Ольга Чемоданова:

Конечно, мы понимаем прекрасно, что студенты – это пока еще те, кто в будущем сможет зарекомендовать себя как профессионал. Все-таки у них еще такой период подготовки. Но, конечно, работа им предлагается соответствующая. Это не значит, что если студент медицинского университета, то ему тут же инструменты в руки – и пожалуйста, идите работать. Конечно, нет, но любая помощь, которая сегодня необходима в поликлиниках, в больницах, те же санитары, – начинать надо и с этого, не надо бояться. Ну а что делать? Для того чтобы стать генеральным директором предприятия, надо поработать на этом предприятии. Екатерина Забенько:

Возможно, с самого низа начинать. Ольга Чемоданова:

Конечно. Сначала быть специалистом, понимать, чем занимаются люди в этой профессии, те, кто сегодня производит. Наша молодежь понимает это, и нет сомнений, что большинство из них выбирают именно такой путь.

Екатерина Забенько:

Виктория, я слышала от многих ребят, что совсем даже не символичные деньги некоторые получают, работая в студенческом отряде. Многие очень довольны, и зарплаты могут потратить, вложить в какую-то свою мечту, планы, не трясти родителей. Виктория Чаускина:

Во многих организациях и предприятиях абсолютно не символические. Если позволите, я раскрою такую маленькую тайну. Дети получают и 1 500, у некоторых доходит до 2 000. Такие тоже есть заработные платы, но это все зависит от желания ребенка работать. Если он готов работать и готов трудиться, результат будет. Если немножко поленится, чуть меньше будет сумма, но она тоже будет. Екатерина Забенько:

Отличный опыт с юности. Когда ты понимаешь, сколько ты поработал, столько ты заработал.

Ольга Чемоданова:

Надо поблагодарить, что сегодня в нашем государстве есть возможность для молодежи зарабатывать деньги в то время, когда они еще студенты. Екатерина Забенько:

Пожалуйста, молодые люди. С юности себя зарекомендовать и стать генеральным директором – это все возможно.

Торжественное открытие трудового семестра и нажатие символической кнопки «Старт». Более 3 000 бойцов, командиров и комиссаров. Поздравить ребят и вручить путевки в трудовой лето приехал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Давайте посмотрим, как это было.