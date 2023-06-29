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«Мы посетили знаковые для нашей Родины места памяти». 1500 мероприятий организовали ко Дню молодёжи

29 июня 2023 20:01
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Отмечаем праздник тех, кому до. Если вам от 14 до 31 года, не теряйте время. Это самый продуктивный период в вашей жизни, от которого во многом зависит будущее. В Минске достаточно возможностей, чтобы развивать себя по всем направлениям. Наука, образование, проектная деятельность, творчество, путь будущего управленца. Поговорили об этом с экспертами в программе «Большой город» на СТВ.

«Мы посетили знаковые для нашей Родины места памяти». 1500 мероприятий организовали ко Дню молодёжи-1

Екатерина Забенько, СТВ:
Молодежь у нас очень активная, креативная. Меня ошеломила цифра, что в преддверии праздника удалось организовать по всей Беларуси около 1 500 мероприятий. Основные прошли в столице. Вы наверняка многие посетили. Действительно ли это было масштабно и интересно?

«Мы посетили знаковые для нашей Родины места памяти». 1500 мероприятий организовали ко Дню молодёжи-4

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Это ни в коем случае не нужно отмерять этим периодом: в канун Дня молодежи, неделя молодежи… Послушайте, молодежь постоянно чем-то занимается. Это творческие люди, инициативные, смелые, открытые. Поэтому 1 500 мероприятий, которые озвучены, – далеко не та цифра, которая есть на самом деле. В Минске, наверное, сложно назвать тот день, когда молодежь что-то не организовала, когда нет какого-то мероприятия. Если это не прошло на общегородском уровне, то как минимум это всегда организовано в учреждениях образования, на предприятиях, в организациях.

И работающая, и студенческая молодежь все время в поисках каких-то инициатив. Даже встреча молодых людей на каком-то спортивном мероприятии или любом другом – для них это тоже повод, чтобы обсудить, где-то даже самореализоваться. Поэтому то, что сегодня таких молодежных встреч (я бы сказала, тусовок) проходит очень много, – это правда. А ту самую молодежную неделю мы просто ждем. Для нас это повод всем собраться вместе и сделать что-то более масштабное, привлечь внимание и всем доказать, что нас большинство, потому что мы активные, целеустремленные.

Екатерина Забенько:
Практически каждый день молодежь проводит какие-то мероприятия, тусовки. Это не в ущерб вашему свободному времени, это с удовольствием или все-таки обязаловка, если честно?

«Мы посетили знаковые для нашей Родины места памяти». 1500 мероприятий организовали ко Дню молодёжи-7

Виктория Чаускина, первый секретарь Партизанского районного комитета ОО БРСМ:
Всегда здорово и классно, когда, во-первых, равняются на тебя, а во-вторых, когда мы собираемся все вместе, когда мы проводим разные турниры, ходим в музеи, встречаемся с руководством города.

Екатерина Забенько:
В каких вы мероприятиях принимали участие за эту неделю и ваши впечатления?

«Мы посетили знаковые для нашей Родины места памяти». 1500 мероприятий организовали ко Дню молодёжи-10

Иван Квашко, студент БГУ, участник проекта «Минская смена»:
Мы посетили знаковые для нашей родины, для нашего государства места памяти. Это и мемориальный комплекс «Тростенец». Мы посетили также и монумент Победы, Минское гетто. Мы посетили ряд таких знаковых точек, и это подтверждает факт о том, что молодежь помнит, гордится своими предками, героями. И сохранение этой памяти как раз создает ту платформу, на которой мы сможем созидать и выстраивать свое независимое будущее.

«Мы посетили знаковые для нашей Родины места памяти». 1500 мероприятий организовали ко Дню молодёжи-13

Екатерина Тишкова, студентка Академии управления при Президенте Республики Беларусь, участница проекта «Минская смена»:
Честно говоря, эта неделя для меня была не такой насыщенной ввиду того, что сейчас сессия, и как-то не хватает времени одновременно и на учебу.

Екатерина Забенько:
Кстати, да, еще такой нюанс – у кого-то вступительная кампания.

Екатерина Тишкова:
Тем не менее есть такие моменты, когда ты понимаешь, что экзамен ты можешь знать не так хорошо, но лучше, чтобы ты принял участие в какой-то общественной деятельности. Ты получишь определенные эмоции, потом в старости будешь сидеть и думать: боже, какая у меня была насыщенная молодость, не только за учебниками сидела.

Екатерина Забенько:
Сотрудник региональной таможни. Я так понимаю, что Лена этим очень гордится, раз сегодня пришла в своей служебной форме к нам на программу. Такая серьезная девушка тоже умеет тусить?

«Мы посетили знаковые для нашей Родины места памяти». 1500 мероприятий организовали ко Дню молодёжи-16

Елена Черепович, старший инспектор отдела идеологической работы Минской региональной таможни, участница проекта «Минская смена»:
Я на самом деле очень горжусь своей профессией. Работа, которую я выбрала после вуза, приходится мне по душе. Потому что работа с молодежью – это 24 на 7 проведение ярких, запоминающихся мероприятий. Это включение в процесс с ног до головы. И именно это, правда, создает такую атмосферу, в которой я себя ощущаю комфортно. Это действительно то, чем я всегда хотела заниматься, и я себя в этом нашла. Работа с молодежью у нас самая разнообразная. Это в первую очередь и работа с учащимися вузов, которые обучаются по специальности «Таможенное дело». Это и наши учащиеся таможенных классов. Это, конечно же, воспитанники Ивенецкого дома-интерната, который мы буквально недавно посещали с визитом. Именно эти ребята делятся со мной своей энергией и не дают мне потерять эту молодежную нить общения, чему я, конечно, очень рада.

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# Молодежь Беларуси # общество # Екатерина Забенько # Ольга Чемоданова # Виктория Чаускина # Иван Квашко # Екатерина Тишкова # Фотофакт

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