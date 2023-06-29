«Мы посетили знаковые для нашей Родины места памяти». 1500 мероприятий организовали ко Дню молодёжи

Отмечаем праздник тех, кому до. Если вам от 14 до 31 года, не теряйте время. Это самый продуктивный период в вашей жизни, от которого во многом зависит будущее. В Минске достаточно возможностей, чтобы развивать себя по всем направлениям. Наука, образование, проектная деятельность, творчество, путь будущего управленца. Поговорили об этом с экспертами в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Молодежь у нас очень активная, креативная. Меня ошеломила цифра, что в преддверии праздника удалось организовать по всей Беларуси около 1 500 мероприятий. Основные прошли в столице. Вы наверняка многие посетили. Действительно ли это было масштабно и интересно?

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Это ни в коем случае не нужно отмерять этим периодом: в канун Дня молодежи, неделя молодежи… Послушайте, молодежь постоянно чем-то занимается. Это творческие люди, инициативные, смелые, открытые. Поэтому 1 500 мероприятий, которые озвучены, – далеко не та цифра, которая есть на самом деле. В Минске, наверное, сложно назвать тот день, когда молодежь что-то не организовала, когда нет какого-то мероприятия. Если это не прошло на общегородском уровне, то как минимум это всегда организовано в учреждениях образования, на предприятиях, в организациях. И работающая, и студенческая молодежь все время в поисках каких-то инициатив. Даже встреча молодых людей на каком-то спортивном мероприятии или любом другом – для них это тоже повод, чтобы обсудить, где-то даже самореализоваться. Поэтому то, что сегодня таких молодежных встреч (я бы сказала, тусовок) проходит очень много, – это правда. А ту самую молодежную неделю мы просто ждем. Для нас это повод всем собраться вместе и сделать что-то более масштабное, привлечь внимание и всем доказать, что нас большинство, потому что мы активные, целеустремленные. Екатерина Забенько:

Практически каждый день молодежь проводит какие-то мероприятия, тусовки. Это не в ущерб вашему свободному времени, это с удовольствием или все-таки обязаловка, если честно?

Виктория Чаускина, первый секретарь Партизанского районного комитета ОО БРСМ:

Всегда здорово и классно, когда, во-первых, равняются на тебя, а во-вторых, когда мы собираемся все вместе, когда мы проводим разные турниры, ходим в музеи, встречаемся с руководством города. Екатерина Забенько:

В каких вы мероприятиях принимали участие за эту неделю и ваши впечатления?

Иван Квашко, студент БГУ, участник проекта «Минская смена»:

Мы посетили знаковые для нашей родины, для нашего государства места памяти. Это и мемориальный комплекс «Тростенец». Мы посетили также и монумент Победы, Минское гетто. Мы посетили ряд таких знаковых точек, и это подтверждает факт о том, что молодежь помнит, гордится своими предками, героями. И сохранение этой памяти как раз создает ту платформу, на которой мы сможем созидать и выстраивать свое независимое будущее.

Екатерина Тишкова, студентка Академии управления при Президенте Республики Беларусь, участница проекта «Минская смена»:

Честно говоря, эта неделя для меня была не такой насыщенной ввиду того, что сейчас сессия, и как-то не хватает времени одновременно и на учебу. Екатерина Забенько:

Кстати, да, еще такой нюанс – у кого-то вступительная кампания. Екатерина Тишкова:

Тем не менее есть такие моменты, когда ты понимаешь, что экзамен ты можешь знать не так хорошо, но лучше, чтобы ты принял участие в какой-то общественной деятельности. Ты получишь определенные эмоции, потом в старости будешь сидеть и думать: боже, какая у меня была насыщенная молодость, не только за учебниками сидела. Екатерина Забенько:

Сотрудник региональной таможни. Я так понимаю, что Лена этим очень гордится, раз сегодня пришла в своей служебной форме к нам на программу. Такая серьезная девушка тоже умеет тусить?