«Просто в голове не укладывается». Писатель и участник СВО об убийстве Дугиной, Татарского и покушении на Прилепина

Дмитрий Филиппов, писатель, участник СВО:

По поводу убийства Даши Дугиной, Владлена Татарского, покушения на Захара Прилепина. Здесь можно сказать, что Украина демонстрирует свою сущность государства-террориста. Мне, например, дико было бы представить, если бы спецслужбы России начали убивать писателей, журналистов Украины, причем не на поле боя, а таким диверсионным способом. Это просто в голове не укладывается. Тем не менее государство Украина считает это для себя возможным. Здесь понятно, что все делается, чтобы запугать людей и заставить замолчать. В случае с перечисленными героями это невозможно. И те люди, которые и сейчас продолжают честно освещать эти события, чье слово имеет вес, которые делом подтвердили свою преданность Родине, их запугать невозможно. Поэтому все эти усилия направлены впустую. Погибшим вечная память!

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