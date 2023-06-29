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«Просто в голове не укладывается». Писатель и участник СВО об убийстве Дугиной, Татарского и покушении на Прилепина

29 июня 2023 19:53
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ядерное оружие в Беларуси и судьбу ЧВК «Вагнер». В гостях политолог Андрей Лазуткин и писатель, участник СВО Дмитрий Филиппов.

«Просто в голове не укладывается». Писатель и участник СВО об убийстве Дугиной, Татарского и покушении на Прилепина-1

Дмитрий Филиппов, писатель, участник СВО:
По поводу убийства Даши Дугиной, Владлена Татарского, покушения на Захара Прилепина. Здесь можно сказать, что Украина демонстрирует свою сущность государства-террориста. Мне, например, дико было бы представить, если бы спецслужбы России начали убивать писателей, журналистов Украины, причем не на поле боя, а таким диверсионным способом. Это просто в голове не укладывается. Тем не менее государство Украина считает это для себя возможным. Здесь понятно, что все делается, чтобы запугать людей и заставить замолчать. В случае с перечисленными героями это невозможно. И те люди, которые и сейчас продолжают честно освещать эти события, чье слово имеет вес, которые делом подтвердили свою преданность Родине, их запугать невозможно. Поэтому все эти усилия направлены впустую. Погибшим вечная память!

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# Убийство # общество # Григорий Азарёнок # Андрей Лазуткин # Фотофакт

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