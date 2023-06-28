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«У нас не то что подготовительный лагерь, а место для размещения». Публицист о пользе бойцов «Вагнера» для Беларуси

28 июня 2023 19:25
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим бойцов за Донбасс и новости с фронта. В гостях публицист Юрий Терех и общественный деятель, волонтер, боец штурмовой бригады «Ветераны» Анна Лисовенко.

«У нас не то что подготовительный лагерь, а место для размещения». Публицист о пользе бойцов «Вагнера» для Беларуси-1

Григорий Азаренок, СТВ:
И снова про «Вагнер», потому что они действительно будут в Беларуси. Евгений Пригожин действительно будет в Беларуси. Об этом достигнуты договоренности. И ничего вы с этим не сделаете! Мне очень понравилась картинка. Там ринг боксерский, лежит туша добитая, и его летят добивать рэжым и «Вагнер». А на туше написано «апошняя надзея». Все, надзеі няма.

«У нас не то что подготовительный лагерь, а место для размещения». Публицист о пользе бойцов «Вагнера» для Беларуси-4

Юрий Терех, публицист:
Их и так не было, а это уже в минуса уходит. Все же просто. Как «Вагнер» разворачивался в России? Привезли из Африки костяк командиров, инструкторов, быстренько развернулись. Сейчас у нас будет не то что подготовительный лагерь, а место для размещения. Так, может, мы элементарно перенимем опыт, прогоним кого-то из…

Григорий Азаренок:
Об этом Батька и сказал, но уже на встрече с министром обороны.

Юрий Терех:
И все будет прекрасно.

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# Международная политика # Григорий Азарёнок # Юрий Терех # Фотофакт

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