Назначается судебная экспертиза. Когда удастся оспорить завещание?

Наследование – это, пожалуй, один из самых драматичных вопросов в правовом поле и между людьми. Не всем удается решить этот конфликт мирным путем. Даже если есть завещание – это не стопроцентная гарантия получения наследства. О том, как распределить имущество и при этом не стать заклятыми врагами, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Анастасия Малик, адвокат Минской городской коллегии адвокатов:

Можно.

Михаил Свито:

Могут ли родственники оспорить именно этот закон?

Анастасия Малик:

Это право наследников оспорить завещание, если завещанием нарушаются их права. В судебном порядке происходит оспаривание завещания. Да, действительно, вопрос только в доказывании. Наследники, допустим, обращаются с проблемой. То есть, например, есть завещание, оно составлено на бывшего мужа или друга, но он [завещатель – прим. ред.] был, скажем так, по-простому выражаются: «Неадекватным человеком». То есть они считают даже, что человек был, например, неадекватен. Почему? Например, он с ножом бросался или еще что-нибудь. То есть он был невменяем, поэтому завещание 100 % нужно оспаривать. Когда с такими просьбами обращаются к адвокату, адвокат не может определить, был человек вменяем или нет. Поэтому, скажем так, когда иск подается в суд, то в любом случае 100 % обязательно назначается экспертиза. Посмертная судебная экспертиза проводится по документам. То есть по медицинским документам, которые связаны с тем или иным расстройством человека. То есть главный вопрос – нужно доказать, что лицо, умершее на момент составления завещания, не могло понимать значение своих действий или руководить ими. Как правило, это связано с каким-то психическим расстройством, заболеванием либо зависимостью алкогольной, наркотической. В любом случае только экспертиза может определить, мог человек понимать значение своих действий либо не мог.

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