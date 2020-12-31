«Хочется сказать слова благодарности всем жителям». Главы районов Минска получили госнаграды

Новости Беларуси. Предновогодние дни – отличный повод отметить тех, кто трудился в уходящем году во благо страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не стало исключением и 31 декабря.

Глава Совета Республики Наталья Кочанова по поручению Президента вручила высокие государственные награды руководителям районных администраций столицы – среди них главы Партизанского, Московского, Заводского, Центрального и Ленинского. Благодарность Президента также объявлена руководителям администраций Советского, Первомайского, Фрунзенского и Октябрьского района столицы.

Дмитрий Петруша, глава администрации Центрального района Минска:

Хоть это и награда индивидуальная, но работала на эту награду вся администрация. Работали трудовые коллективы района, поэтому в первую очередь я хотел бы поблагодарить их. И в преддверии наступающего Нового года хотел бы всех поздравить и сказать слова благодарности с уверенностью в том, что в следующем году мы только приумножим наши успехи.