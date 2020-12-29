Президент Беларуси присудил премии «За духовное возрождение»
Новости Беларуси. Традиция новогодних и рождественских дней в Беларуси. Президент присудил премии «За духовное возрождение», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, за восстановление Туровского креста премию получит авторский коллектив Белорусского союза художников.
За создание мемориального комплекса на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе высокой награды удостоен авторский коллектив Института «Гомельгражданпроект», а также член Союза писателей Беларуси Изяслав Котляров.
Премия «За духовное возрождение» присуждена также родителям-воспитателям детского дома семейного типа Татьяне и Андрею Баритоль.
За непростой труд в период эпидемии COVID-19 этой наградой отмечен и коллектив Минской детской инфекционной больницы.
Священник Свято-Троицкой церкви агрогородка Солтановщина Несвижского района протоиерей Олег Абрамович удостоен премии за личный вклад в укрепление духовных ценностей среди детей и молодежи.
Кроме того, присуждены 10 специальных премий Президента Беларуси деятелям культуры и искусства, а также специальная премия «Белорусский спортивный Олимп». Соответствующие указы подписал глава государства.