Президент Беларуси присудил премии «За духовное возрождение»

Новости Беларуси. Традиция новогодних и рождественских дней в Беларуси. Президент присудил премии «За духовное возрождение», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, за восстановление Туровского креста премию получит авторский коллектив Белорусского союза художников. За создание мемориального комплекса на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе высокой награды удостоен авторский коллектив Института «Гомельгражданпроект», а также член Союза писателей Беларуси Изяслав Котляров.

Премия «За духовное возрождение» присуждена также родителям-воспитателям детского дома семейного типа Татьяне и Андрею Баритоль. За непростой труд в период эпидемии COVID-19 этой наградой отмечен и коллектив Минской детской инфекционной больницы.