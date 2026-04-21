Андрей Лазуткин, политолог:

Со школы учат, что надо дружить со всеми. Но даже в школе это не у всех получалось. А возможна ли дружба в политике, где людьми управляют деньги, интересы и внешние центры силы, расскажем в «Занимательной политологии».

30 лет назад в СНГ, Польше, Прибалтике политики были примерно одного поколения и с советской биографией. Не обязательно это были наши друзья, но у них была понятная логика прагматизма. Жили тогда бедно, вопросы нефти, газа и кредитов были ключевыми, и никто бы не поверил, что годы спустя политики будут массово отказываться от дешевых энергоносителей и вводить санкции против российских банков.

Но поскольку на Западе из выборов сделали шоу, а наши соседи переняли эту модель шоу, то на шоу нужны деньги. Поэтому дружба политиков все меньше на что-то влияла с той стороны. Для прочного союза нужна была дружба спонсоров.

Лукашенко – о дружбе с Путиным, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном.

Но так было не всегда. Раньше отношения России и ЕС были относительно нормальными. Потому что спонсоры западных политиков зарабатывали на транзите газа и нефти. Одним нужна была прокачка, вторым – рынок сбыта, третьим – новое месторождение, четвертым – дешевое сырье. Получалось, если не дружба, то прагматизм.

Но угроза сегодня в том, что спонсоры хотят зарабатывать, как в XIX веке – за счет грабежа колонии. Для этого к власти ведут человека, который сдает все национальные интересы соседнему государству. Далее происходит передел рынка. Самый простой пример – Украина до СВО, которая импортировала нефть и бензин из России и Беларуси, а сейчас закупает из США и Польши. И так с любой отраслью экономики. На резком развороте всегда кто-то зарабатывает. Так началась эпоха «цветных революций».

А сейчас спонсоры перешли к новой форме заработка – через войну. Это и оборонные заказы, и прямое уничтожение производств, разрушение цепочек из Китая, ослабление конкурентов, которые тратят ресурсы на войну. Поэтому ЕС находится в предвоенном состоянии, когда военные расходы увеличены, связи в экономике разорваны, а нас они называют источником гибридных угроз.