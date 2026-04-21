ГАИ проводит профилактический рейд «Пьяному и бесправному не место на дороге!»

Наряды ДПС дежурят на наиболее интенсивных участках дорог рядом с торговыми точками и развлекательными центрами. В выходные дни здесь, как правило, больше всего нарушителей. В поле зрения сотрудников ГАИ также пешеходы и велосипедисты, которые зачастую являются угрозой безопасности на дороге.

В помощь сотрудникам Госавтоинспекции – арсенал современных технических средств. В то числе беспилотники, а также возможности Республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Камеры видеонаблюдения позволяют в режиме реального времени выявлять нарушителей.

Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома: За нарушение ПДД пешеходом, находящимся в состоянии опьянения, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 3 до 5 базовых величин, а в случае если данное нарушение повлекло создание аварийной обстановки – от 3 до 8 базовых величин.

– Просто люди, возможно, не задумываются под этим зеленым змеем, что может произойти. И, наверное, себе в первую очередь не дают оценку, что его не станет, и близким только хуже станет. Поэтому, в первую очередь, перед тем, как выпить и сесть за руль, подумать.

– Я как не только девушка, а мать троих девушек, которые уже за рулем, мне очень важно, чтобы они соблюдали все правила. Особенно не пить за рулем, смотреть, пропускать пешеходов. Это очень важно. Скорость, чтобы она была невысокая, потому что мы не контролируем машины, когда они на высокой скорости.

В ГАИ напомнили, что за вождение в нетрезвом виде предусмотрена серьезная административная ответственность: штраф до 9 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до 5 лет. За повторное нарушение закона – уголовная ответственность.