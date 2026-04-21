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Илья Протас стал новичком месяца в АХЛ по итогам апреля

21 апреля 2026 17:37
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Белорусский нападающий «Херши» Илья Протас стал новичком месяца в Американской хоккейной лиге по итогам апреля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Младший из братьев провел шесть поединков, в которых забросил две шайбы, а также отдал 9 передач. Форвард помог «медведям» обеспечить путевку в плей-офф Кубка Колдера и завершил регулярный сезон на первом месте среди новичков АХЛ по набранным баллам, став лучшим в команде по голам, очкам и показателю полезности. Кроме того, совсем недавно состоялся дебют Ильи в сильнейшей лиге мира – НХЛ. Он был вызван «Вашингтоном» и отметился ассистом в первом же матче в составе «столичных».

# Хоккей

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