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В Албании продолжается чемпионат Европы по борьбе с участием белорусов

21 апреля 2026 17:30
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В Албании продолжается чемпионат Европы по борьбе с участием белорусов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первыми сильнейших определяют представители греко-римского стиля.

В категории до 87 килограммов Игорь Ярошевич сначала сенсационно одолел действующего триумфатора мирового и континентального форумов Александра Комарова из Сербии, однако в 1/4 проиграл спортсмену из Дании, но получил шанс на утешение.

В Албании продолжается чемпионат Европы по борьбе с участием белорусов-1

Далее в вечерней сессии за бронзу в самой тяжелой весовой категории до 130 килограммов поспорит Павел Глинчук. На пути к медальному противостоянию земляк одолел соперников из Швеции и Италии, но в полуфинале уступил многократному чемпиону мира и Европы Ризе Каяалпу из Турции. В схватке за третье место оппонентом Павла станет Марат Кампаров из России.

Сегодня в борьбу за награды вступили еще три соотечественника. Но не все получилось у наших парней. Дальше всех по турнирной дистанции прошел Александр Леончик – в четвертьфинале он уступил спортсмену из Франции и завтра проведет поединок за бронзу. Глеб Макаренко и Кирилл Маскевич оступились на стадии 1/8 финала.

В четверг и пятницу сильнейших на континентальном форуме определят девушки. А затем – борцы вольного стиля.

# Борьба # Греко-римская борьба

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