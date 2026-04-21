В Албании продолжается чемпионат Европы по борьбе с участием белорусов

В категории до 87 килограммов Игорь Ярошевич сначала сенсационно одолел действующего триумфатора мирового и континентального форумов Александра Комарова из Сербии, однако в 1/4 проиграл спортсмену из Дании, но получил шанс на утешение.

Далее в вечерней сессии за бронзу в самой тяжелой весовой категории до 130 килограммов поспорит Павел Глинчук. На пути к медальному противостоянию земляк одолел соперников из Швеции и Италии, но в полуфинале уступил многократному чемпиону мира и Европы Ризе Каяалпу из Турции. В схватке за третье место оппонентом Павла станет Марат Кампаров из России.

Сегодня в борьбу за награды вступили еще три соотечественника. Но не все получилось у наших парней. Дальше всех по турнирной дистанции прошел Александр Леончик – в четвертьфинале он уступил спортсмену из Франции и завтра проведет поединок за бронзу. Глеб Макаренко и Кирилл Маскевич оступились на стадии 1/8 финала.