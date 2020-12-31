Медали и благодарности получили более 20 человек. В Минской ратуше вручили государственные награды

Новости Беларуси. В Минской ратуше 31 декабря чествовали тех, кто своим трудом вносит значительный вклад в развитие самых разных сфер жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За высокий профессионализм председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев вручил государственные награды заслуженным людям.

Медали и благодарности Президента получили более 20 человек. Среди них – представители промышленности, сельского хозяйства и сферы ЖКХ, а также образования и науки. Лучшие в своем деле.

Татьяна Кот, главный бухгалтер Заводского районного комитета Белорусского профсоюза работников образования и науки:

Эта награда для меня наиболее значима. Рада, что моя работа оценена. Работаю я уже в профсоюзе очень много лет, поэтому для меня это очень важна эта награда. Очень приятно.