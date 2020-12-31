Декретный отпуск сократят? Александр Лукашенко ответил на вопрос врача

Новости Беларуси. Пользуясь возможностью, медики расспросили Президента о том, что их волнует сегодня. Один из вопросов касался продолжительности декретного отпуска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства отметил, что в Беларуси и так создано очень много льгот для всех категорий населения, редко какая страна может этим похвастаться. Но тема номер один – это решение демографической проблемы. Потому в отношении поддержки материнства никаких упразднений не будет, напротив, государство заинтересовано стимулировать рождаемость.

В последнее время очень много разговоров ходит касаемо сокращения срока декретного отпуска. Что вы можете сказать по этому поводу?