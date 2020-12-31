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Декретный отпуск сократят? Александр Лукашенко ответил на вопрос врача

31 декабря 2020 16:51
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Новости Беларуси. Пользуясь возможностью, медики расспросили Президента о том, что их волнует сегодня. Один из вопросов касался продолжительности декретного отпуска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Декретный отпуск сократят? Александр Лукашенко ответил на вопрос врача-1

Глава государства отметил, что в Беларуси и так создано очень много льгот для всех категорий населения, редко какая страна может этим похвастаться. Но тема номер один – это решение демографической проблемы. Потому в отношении поддержки материнства никаких упразднений не будет, напротив, государство заинтересовано стимулировать рождаемость.

Декретный отпуск сократят? Александр Лукашенко ответил на вопрос врача-4

В последнее время очень много разговоров ходит касаемо сокращения срока декретного отпуска. Что вы можете сказать по этому поводу?

Декретный отпуск сократят? Александр Лукашенко ответил на вопрос врача-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я не думаю, что мы будем трогать льготы, связанные с детьми. Пока об этом речи не было, о том, чтобы декретный отпуск убрать, сократить. Правительство внесло предложение по некоторому упорядочиванию льгот. Я сказал нет. Мы сейчас не трогаем льготы, их надо просто видеть, что это за льготы. И вот отсюда пошел вопрос: ах, льготы кому-то ликвидируют. Об этом речи, Елизавета, не идет, но поторопись рожать.

Декретный отпуск сократят? Александр Лукашенко ответил на вопрос врача-10

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# Государственная социальная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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