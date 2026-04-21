Две трети американцев требуют немедленного завершения войны с Ираном

Дедлайн, железная позиция Тегерана и боевая готовность Вашингтона. Очередной раунд переговоров между США и Ираном, который запланирован на 22 апреля в Исламабаде, эксперты называют последним. А все потому, что шансы на мир и на войну сейчас равны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двухнедельное перемирие, заключенное 8 апреля, за несколько дней до первого провального раунда переговоров, якобы продлено Трампом на 24 часа и истекает завтра утром. Глава Белого дома называет грядущую встречу в Пакистане последним шансом для Ирана.

За спиной Тегерана планы Пентагона бомбить мосты и электростанции. КСИР в ответ готов продолжить войну. До последнего момента диалог оставался под вопросом, и сейчас он на грани срыва. Иранскую делегацию, как и две недели назад, должен возглавить спикер парламента Мохаммад Галибаф. Но Тегеран официально не подтвердил участие своих дипломатов.

Американскую сторону вновь поведет вице-президент США Джей Ди Вэнс. Тем не менее, по данным СМИ, прибытие передовых групп почти завершено. Сами переговорщики ожидаются сегодня. Однако даже если Пакистан усадит Тегеран и Вашингтон за стол переговоров, стороны снова выложат на него чемоданы непримиримых требований.