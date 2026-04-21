Две трети американцев требуют немедленного завершения войны с Ираном
Дедлайн, железная позиция Тегерана и боевая готовность Вашингтона. Очередной раунд переговоров между США и Ираном, который запланирован на 22 апреля в Исламабаде, эксперты называют последним. А все потому, что шансы на мир и на войну сейчас равны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Двухнедельное перемирие, заключенное 8 апреля, за несколько дней до первого провального раунда переговоров, якобы продлено Трампом на 24 часа и истекает завтра утром. Глава Белого дома называет грядущую встречу в Пакистане последним шансом для Ирана.
За спиной Тегерана планы Пентагона бомбить мосты и электростанции. КСИР в ответ готов продолжить войну. До последнего момента диалог оставался под вопросом, и сейчас он на грани срыва. Иранскую делегацию, как и две недели назад, должен возглавить спикер парламента Мохаммад Галибаф. Но Тегеран официально не подтвердил участие своих дипломатов.
Американскую сторону вновь поведет вице-президент США Джей Ди Вэнс. Тем не менее, по данным СМИ, прибытие передовых групп почти завершено. Сами переговорщики ожидаются сегодня. Однако даже если Пакистан усадит Тегеран и Вашингтон за стол переговоров, стороны снова выложат на него чемоданы непримиримых требований.
Ян Вэй, профессор, заместитель директора Института ближневосточных исследований при Северо-западном университете Сианя (Китай):
США нужно как можно быстрее завершить войну, чтобы подготовиться к промежуточным выборам. Но это требует от Ирана ослабления ядерной программы и отказа от контроля над Ормузским проливом.
США одновременно хотят переложить вину за кризис в проливе и энергетический коллапс на Иран. Протягивая руку примирения, Вашингтон дает понять: если соглашения не будет, проблема на стороне Ирана. Эта стратегия улучшает имидж США и усиливает давление на Тегеран.
Администрация Трампа, по утверждениям СМИ, выступает за прекращение боевых действий, но делает это прежде всего потому, что конфликт становится глубоко непопулярным в стране. Рейтинг президента США, по оценкам политологов, упал до 33 %. Две трети американцев требуют немедленного завершения войны и вспоминают горький опыт Ирака. Так, сегодня десятки ветеранов Вооруженных Сил США организовали акцию протеста у Капитолия против войны с Ираном. Многие из них были задержаны.
На этом фоне Дональд Трамп ведет свою игру. Он одновременно угрожает и дает слабину. С одной стороны, заявив, что считает крайне маловероятным продление перемирия после 22 апреля, и обещая сбросить новые бомбы на Иран, если сделка не будет подписана. С другой, фактически сдвигает дедлайн, чтобы дать дипломатии последний шанс.