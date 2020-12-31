Как Минская область отпразднует Новый год? Каждый район выбрал программу сам

Новости Беларуси. Настоящая атмосфера праздника. В Минской области в новогоднюю ночь организуют сотни различных мероприятий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Каждый район сам решает, в каком формате и где провести торжество. Например, в Вилейке будут театрализованные представления, а в Березино – праздничный концерт. Дзержинский район удивит игровой программой, а Копыль – тематической дискотекой. Праздник придет к каждому.

Только в рамках акции «Наши дети» планируется провести более 3,5 тысячи мероприятий. Уже состоялся фестиваль творчества для детей с ограниченными возможностями, кадетский бал и новогодние представления. Кроме того, посетили детей из домов-интернатов, детей-инвалидов и многодетные семьи. Всего поздравления и подарки во время акции получат около 180 тысяч детей Минской области.