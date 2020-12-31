Как Минская область отпразднует Новый год? Каждый район выбрал программу сам
Новости Беларуси. Настоящая атмосфера праздника. В Минской области в новогоднюю ночь организуют сотни различных мероприятий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Каждый район сам решает, в каком формате и где провести торжество. Например, в Вилейке будут театрализованные представления, а в Березино – праздничный концерт. Дзержинский район удивит игровой программой, а Копыль – тематической дискотекой. Праздник придет к каждому.
Только в рамках акции «Наши дети» планируется провести более 3,5 тысячи мероприятий. Уже состоялся фестиваль творчества для детей с ограниченными возможностями, кадетский бал и новогодние представления. Кроме того, посетили детей из домов-интернатов, детей-инвалидов и многодетные семьи. Всего поздравления и подарки во время акции получат около 180 тысяч детей Минской области.
София Филистович, первый заместитель начальника главного управления по образованию Миноблисполкома:
Будет проходить видеочеллендж «С Новым годом, Минщина!». Учащиеся, их родители, педагогические работники смогут поздравить всех жителей Республики Беларусь с наступившим 2021 годом. Также с 4 января каждый из вас может стать участником выставки «Калядныя зоркі», где познакомится с лучшими работами учащихся Минской области. Завершится акция «Наши дети» проведением финала областного конкурса «Ученик года», где 25 лучших учащихся изо всех регионов Минской области получат дипломы главного управления по образованию, сладкие новогодние подарки и интересные призы.