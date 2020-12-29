Александр Лукашенко на вручении госнаград: не все прославляют страну – показало время

Гостями предпраздничной церемонии во Дворце Независимости – оттого она была особенно торжественная – стали представители разных сфер: работники промышленности и педагоги, медики и правоохранители, артисты, спортсмены, священнослужители. Это и известные имена – профессионалы, работу которых знают во всех уголках Беларуси и за ее пределами, и скромные труженики, преданные своему делу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Успешная история каждого из вас – лучшее подтверждение моих слов о человеке как о главном богатстве нашей страны. Среди награжденных больше всего педагогов. Это люди, чья роль в обществе несоизмеримо высока. Вы лучше других знаете, что воспитание молодежи – это созидание будущего страны, сохранение преемственности поколений и исторической памяти. Ведь детсадовцы и школьники сегодня – дети, а завтра – это народ. И, давайте откровенно говорить, последние события показали, что нам с вами есть над чем работать.

Честь и хвала нашим врачам, всем медикам. Неоднократно говорил и повторюсь: сейчас к нам приковано особое внимание. Так распорядилось время. Убежден, вы успешно справитесь со своими задачами. Как и аграрии, которые показали всем нам образец профессионализма и трудолюбия. Душу народа и традиции сохраняют и обогащают мастера искусств, воспитывают в людях человечность и благородство. Опять будем откровенны: к сожалению, как показали события, не все. Люди в погонах, наши военные, защищают правопорядок, безопасность и суверенитет. Спортсмены и тренеры своими победами прославляют страну. Как показало время, к сожалению, не все. Но все вы, присутствующие здесь, – яркие, состоявшиеся личности, успешные люди и пример для подражания.