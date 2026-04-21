Баскетболисты «МИНСКА» уступили на старте 1/4 финала Единой молодежной лиги

Баскетболисты «МИНСКА» с поражения стартовали в четвертьфинальной серии Единой молодежной лиги. Наши парни принимали лидера регулярного сезона «Зенит» из Санкт-Петербурга, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подопечные Дмитрия Колтунова заняли восьмое место. Несмотря на это, поединок прошел в плотном соперничестве. На большой перерыв команды отправились с равными цифрами на табло. Однако после гости завладели минимальным преимуществом и сумели удержать его. Белорусы попытались исправить ситуацию и сохраняли интригу до последних минут, но в итоге все же уступили с разницей в семь баллов – 87:94.

Самым результативным в составе столичной дружины стал Давид-Масэнге Мукете, набравший 23 очка. Ответный матч серии до двух побед состоится в предстоящую пятницу на площадке россиян. Если столичный клуб возьмет реванш, то решающая дуэль пройдет там же 25 апреля.