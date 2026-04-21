Косолапый рецидивист – под Шумилино медведь разоряет пасеку
Незваный гость, который решил полакомиться. В тихую деревню Стариновичи Шумилинского района зачастил лесной гурман. Вот уже неделю косолапый держит в страхе местного пчеловода, методично уничтожая ульи на пасеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Хозяин уже недосчитался 9 пчелосемей. Местные жители гадают, чем закончится этот гастрономический тур и когда медведь насытится.
В отличие от добродушного Винни Пуха из советского мультфильма у нашего косолапого героя свой взгляд на этикет и тайминг. В гости он наведывается исключительно под покровом ночи, а вместо горшочка меда уносит с собой куда больше...
Семью эту разворотил буквально за 30 минут. Видите, пчелки, которые остались и кучечкой собрались, они не знают, что им делать. Скорее всего, они пропадут.
Это пасека опытного пчеловода Василия Винокурова в деревне Стариновичи Шумилинского района, видимо, уж очень полюбилась косолапому сладкоежке. Уже неделю, как по расписанию, он приходит сюда за десертом. Итог для мужчины печальный: дело всей его жизни сейчас выглядит так, будто здесь прошелся не один медведь, а целый ураган.
Ульи – буквально в щепки, вощина и рамки разбросаны по траве. Из 30 пчелиных семей после серии ночных набегов минус 9. Убытки колоссальные, и дело здесь не только в деньгах.
Василий Винокуров, житель деревни Стариновичи:
Часть можно отремонтировать. Часть можно рамки все эти сделать. Соты можно отремонтировать. Но опять же, надо семью где-то купить. Это все затраты. И физические затраты, трудовые затраты, финансовые затраты. Это большие вложения.
Подробности в видео.