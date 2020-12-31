Александр Лукашенко о ВНС: это не значит, что там будут одни ябатьки. Будут там те люди, которых вы туда направите

Так, в основе всего экономика. По мнению главы государства, в посткарантинный период от ее работы зависит то, как будут развиваться события в стране. Кроме того, Президент развенчал мифы о предстоящем Всебелорусском народном собрании. Вокруг этого события сплошные конспирологические версии.

Какие приоритеты на будущий год, на что надо обратить внимание? Вот, у нас еще есть Всебелорусское народное собрание, экономика и так далее.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На Всебелорусском народном собрании будут самые продвинутые патриоты нашей страны. Это не значит, что там будут одни ябатьки или как вы их называете. Будут там те люди, которых вы туда направите. Если вы решите направить своего руководителя – пожалуйста, врача – пожалуйста, это ваше право. Если говорить о трудовых коллективах.

Никто полномочия бешеные на Всебелорусское народное собрание отправлять не будет. Притом, слушайте, это же вопрос не решенный – Всебелорусское народное собрание – конституционный орган. Это в Конституции будет в проекте прописано, и на референдуме вы будете решать. Собрание должно очертить ориентиры на пятилетку.