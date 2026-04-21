Арина Соболенко стала обладательницей приза «Спортсменка года»

В 2025-м Арина стала победительницей турнира серии Большого шлема – Открытого чемпионата США, а также «тысячников» в Майами и Мадриде. В нынешнем сезоне она уже сделала солнечный дубль, выиграв на харде в Индиан-Уэллсе и повторив успех в Майами. Соболенко готовится к защите титула в испанской столице. Соревнования стартовали сегодня.

Арина Соболенко, первая ракетка мира:

Для меня это просто невероятно осознавать, что мое имя будет рядом с именами победителей прошлых лет. Да, это потрясающее достижение, особенно сейчас, когда во всех видах спорта так много действительно сильных, вдохновляющих женщин, которые делают невероятные вещи и получают эту награду. Это честь для меня, и я горжусь этим.

Что касается турнира, мне всегда нравится приезжать в Мадрид, чтобы почувствовать эту атмосферу на стадионе. Мне кажется, меня здесь всегда хорошо поддерживают, у меня отличная связь с фанатами.

Соболенко удачно играет в Мадриде. Она трижды становилась здесь сильнейшей и входит в число самых титулованных теннисисток турнира.