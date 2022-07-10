«Хлеба не будет в мире». Планета на грани голода – бояться ли белорусам?

Новости Беларуси. «Сельскохозяйственное производство уже давно вышло за рамки экономики. Продовольствие – это политика, и внутренняя, и внешняя». Эту мысль Александр Лукашенко высказал четыре года назад, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сегодня эти слова белорусского лидера приковывают гораздо больше внимания. А как иначе, результат глобальной политической гонки налицо – мировой продовольственный кризис. Свою лепту внесла пандемия и бездумные локдауны, передел сфер влияния и даже информационная война.

В этих условиях главная задача белорусского руководства – обеспечить всем необходимым своих людей. Впереди уборочная кампания, потому аграрная тактика должна быть выверена до мелочей. Да и перерабатывающей промышленности время засучить рукава. Помощь аграриям и ситуацию в сельском хозяйстве, от которой напрямую зависят цены на продукты, обсуждали на этой неделе на большом совещании Президента с руководством Совета министров и губернаторами. Лукашенко: «Мобилизуйтесь, будет в закромах что – любую войну выдержим». Читайте здесь.

Продовольствие сейчас – ресурс, которого не хватает глобально. А еще и санкции. Аграрный сектор один из ключевых в белорусской экономике, причем динамично развивающийся. В этом смысле у нашей страны хороший запас прочности. Массовый старт жатвы ожидается 15 июля. 8 тысяч зерноуборочных комбайнов при благоприятных погодных условиях позволят провести страду быстро и качественно. Во многом это возможно благодаря производителям минеральных удобрений, которые считают эффективными, в том числе за рубежом. Правда, Запад продолжает вводить санкции: блокируется работа предприятий и логистика поставок. Но пока от этого страдают только сами инициаторы. Ведь собственное производство подкормки падает из-за высоких цен на природный газ. «45-46% всего мирового рынка». Беларусь и Россия производят почти половину запаса калийных удобрений. Подробности. Минщина, Солигорский район – здесь жатва уже в самом разгаре. Песня и хлеб убирать помогает. Кажется, даже техника работает в такт. Кружится жатка, танцуют комбайны, в салоне которых, как в хорошем авто, бортовой компьютер, широкий обзор, удобное сидение. Это раньше механизаторы обливались потом и пыль глотали, теперь у них герметичная кабина с кондиционером. Хотя работают по-прежнему от темна до темна. Дмитрий Кунгер сейчас видит свою семью только спящими. Это его 14-я жатва. И мужчина может с уверенностью сказать, что высокие технологии и правда приходят на помощь.

Дмитрий Кунгер, старший комбайнер ОАО «Горняк»:

Хорошо, что в этом комбайне автоподруливание есть, есть система Trimble, навигация. Показывает влажность зерна, самое главное, ну и плюс еще тоннаж. Свои плюсы дают и новые технологии обработки почвы, и современная техника. Комбайны в поле с утра и до позднего вечера. Как здесь говорят, до первой росы. Новый энергосберегающий комбайн доверили самому опытному комбайнеру. По словам мужчины, в эту уборочную и работается в удовольствие. Сейчас самая горячая пора, когда хочется каждый колосок подобрать и успеть до дождей. Любая тучка на небе может испортить настроение. Переживания есть, но бог даст – пронесет. К тому же большой урожай – больше зарплата.

Дмитрий Кунгер:

Там сэкономил, там сэкономил минутку. Раньше ты время тратил, а теперь это все на ходу делаешь, не надо даже из кабины вылезать. Еще в апреле в хозяйстве «Горняк» стартовала стройка трех зерносушильных комплексов. Их введут в эксплуатацию как раз к разгару сезона. Новое высокоточное оборудование позволит сушить 100 тысяч тонн зерна за смену, а это в 2,5 раза больше, чем показатели минувшего года. Как говорит руководитель предприятия, земли плодородные, а люди трудолюбивые – вот главный секрет успеха хозяйства «Горняк».

Константин Липай, директор ОАО «Горняк»:

Думаю, что без вопросов мы эту уборку проведем. Мы обычно 400 тонн за день намолачиваем своими комбайнами. При влажности 15-16 это только отбить, пропустить через машины очистки. Это хозяйство Солигорского района первым начало уборку озимого ячменя. Всего в регионе под зерновые выделено 26 тысяч гектаров. Эстафету быстро подхватили и остальные аграрные комплексы. Вырастить и собрать хороший хлеб – лишь половина дела. Если удастся выгодно продать, и горючее на следующий год будет на что закупить, и удобрения. И с кредиторами расплатиться.

Арташес Саакян, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Солигорского районного исполнительного комитета:

Рассчитываем получить в этом году на 30 тысяч тонн больше урожая, чем в 2021 году. Этим урожаем надо правильно распорядиться, не допустить потерь во время уборки, не допустить потерь во время сушки, обеспечение зерна, фуража для кормления скота, это, соответственно, будут показатели производства молока, мяса. Главная задача белорусского руководства – обеспечить всем необходимым своих людей. Впереди уборочная кампания, потому аграрная тактика должна быть выверена до мелочей. Да и перерабатывающей промышленности время засучить рукава. Читайте тут. Проблем с кормами быть не должно. Благодаря инновационным технологиям на выращивание зерна на его сбор и заготовку теперь уходит в два раза меньше времени. Все благодаря прогрессивной технике. Современный трактор одновременно и сеет, и культивирует, и удобрения вносит. За один выход в поле 10 операций вместо одной, как было раньше. Техника, закупленная в 2021 году для Минской области, уже окупилась. Успехи на полях зависят в том числе от постоянного технического перевооружения.

Василий Сысоев, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома:

И в этом году идет закупка новой техники. Закуплено 28 новых самых современных зерносушильных комплексов производства «Амкодор». Поэтому сейчас у нас завершаются пусконаладочные работы. Практически на 25 комплексах мы их завершим уже в июле. Нам еще 27 комбайнов в июле поставит «Гомсельмаш» «Должны сработать без всякой расхлябанности». Сысоев рассказал о подготовке к массовой жатве в Минском районе.

Одна из основ экономики – аграрно-промышленный комплекс. Его развитие зависит не только от погоды, технологий и выделяемых средств. Важнейший вопрос – качество жизни на селе. Ключевая задача для правительства, губернаторов и руководителей предприятий – поддержать деловую активность в белорусском АПК. Чтобы в регионах открывались новые предприятия, а значит, создавались новые рабочие места и увеличивался выпуск тех групп товаров, которые мы вынуждены закупать за границей. Речь, конечно, идет не об экзотике: винограде, цитрусовых, бананах. Впрочем, как говорят специалисты, за импорт этих позиций не стоит тревожиться, их будут поставлять из дружественных стран. ​«Мир большой». Почему белорусам не грозит дефицит цитрусовых? Подробности. В новых реалиях нужно расставить четкие ориентиры по импортозамещению и настойчиво их добиваться. С учетом отечественного потенциала АПК, науки, предприятий и специалистов у Беларуси для этого есть все предпосылки. За последние несколько лет выпуск продуктов питания вырос на 25 %. В Армении, к примеру, делают в 40 раз меньше молока на каждого жителя, чем в нашей стране, а круп – в 130 раз меньше.