Американская белая бабочка атакует Гомельскую область. Чем опасно заграничное насекомое?
Новости Беларуси. На юге страны распространяется опасный вредитель. Американская белая бабочка уничтожает тысячи деревьев в Гомельской области, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. С насекомым борются не первый сезон, однако результата не видно.
Ситуацию изучала Анна Корольчук.
Летом 2021-го в саду Евгения Шинкаренко появился неизвестный вредитель. На нескольких деревьях стали засыхать листья, потом появилась паутина.
Евгений Шинкаренко, житель деревни Стародубки:
Целыми ветками приходилось срезать. Срезаешь – там внутри гусеницы такие мохнатые и зеленые. Все в кучу и на костре сжигали. Яблони, груши, персики. Три дерева пришлось полностью срезать.
Деревья также обработали химикатами. Но, несмотря на усилия, в 2022 году ситуация повторилась.
Евгений Шинкаренко:
Позавчера залазил, срезал. И вот опять. Даже на вишне немного появилось, видите?
Паутинные коконы можно заметить фактически на каждом втором подворье. Виной тому прожорливые гусеницы американской бабочки.
Анна Корольчук, корреспондент:
Американская белая бабочка – активный вредитель. Она поражает 250 видов деревьев и кустарников. Предпочтение отдает плодово-ягодным: яблоне, груше, сливе, вишне и алыче. Сначала насекомое полностью объедает листья, затем коконом оплетает ветки. Паутинные гнезда доходят до полутора метров в диаметре. Растение постепенно слабеет и погибает.
Впервые на территории Беларуси это инвазивное насекомое появилось в 2019 году в Брагинском и Хойникском районах. Сегодня его ареал намного больше. Очаги обнаружены в 11 регионах Гомельской области. В 2021 году карантинные зоны появились и в Брестской. Распространение идет быстро – климат меняется, а американская бабочка крайне плодовита.
Екатерина Рысина, заместитель директора Гомельской областной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений:
Из паутинного гнезда гусеница уходит дальше по дереву на окукливание. Она прячется в щели домов, деревьев, заборов. И на втором поколении одна гусеница до 1 500 особей дает. Поэтому второе поколение наиболее массовое и дает большую вспышку. Поэтому борьба на первом поколении очень нужна и очень важна. Особенно для частных подворий и физлиц, на чьих территориях расположены пораженные деревья.
Деревья обработать, ветки срезать и сжечь, гусениц собрать и уничтожить. Как бороться с американской белой бабочкой?