Американская белая бабочка атакует Гомельскую область. Чем опасно заграничное насекомое?

Новости Беларуси. На юге страны распространяется опасный вредитель. Американская белая бабочка уничтожает тысячи деревьев в Гомельской области, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. С насекомым борются не первый сезон, однако результата не видно. Ситуацию изучала Анна Корольчук.

Летом 2021-го в саду Евгения Шинкаренко появился неизвестный вредитель. На нескольких деревьях стали засыхать листья, потом появилась паутина.

Евгений Шинкаренко, житель деревни Стародубки:

Целыми ветками приходилось срезать. Срезаешь – там внутри гусеницы такие мохнатые и зеленые. Все в кучу и на костре сжигали. Яблони, груши, персики. Три дерева пришлось полностью срезать. Деревья также обработали химикатами. Но, несмотря на усилия, в 2022 году ситуация повторилась.

Евгений Шинкаренко:

Позавчера залазил, срезал. И вот опять. Даже на вишне немного появилось, видите? Паутинные коконы можно заметить фактически на каждом втором подворье. Виной тому прожорливые гусеницы американской бабочки.

Анна Корольчук, корреспондент:

Американская белая бабочка – активный вредитель. Она поражает 250 видов деревьев и кустарников. Предпочтение отдает плодово-ягодным: яблоне, груше, сливе, вишне и алыче. Сначала насекомое полностью объедает листья, затем коконом оплетает ветки. Паутинные гнезда доходят до полутора метров в диаметре. Растение постепенно слабеет и погибает.

Впервые на территории Беларуси это инвазивное насекомое появилось в 2019 году в Брагинском и Хойникском районах. Сегодня его ареал намного больше. Очаги обнаружены в 11 регионах Гомельской области. В 2021 году карантинные зоны появились и в Брестской. Распространение идет быстро – климат меняется, а американская бабочка крайне плодовита.