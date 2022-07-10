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Американская белая бабочка атакует Гомельскую область. Чем опасно заграничное насекомое?

10 июля 2022 16:33
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Новости Беларуси. На юге страны распространяется опасный вредитель. Американская белая бабочка уничтожает тысячи деревьев в Гомельской области, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. С насекомым борются не первый сезон, однако результата не видно.

Ситуацию изучала Анна Корольчук.

Американская белая бабочка атакует Гомельскую область. Чем опасно заграничное насекомое?-1

Летом 2021-го в саду Евгения Шинкаренко появился неизвестный вредитель. На нескольких деревьях стали засыхать листья, потом появилась паутина.

Американская белая бабочка атакует Гомельскую область. Чем опасно заграничное насекомое?-4

Евгений Шинкаренко, житель деревни Стародубки:
Целыми ветками приходилось срезать. Срезаешь – там внутри гусеницы такие мохнатые и зеленые. Все в кучу и на костре сжигали. Яблони, груши, персики. Три дерева пришлось полностью срезать.

Деревья также обработали химикатами. Но, несмотря на усилия, в 2022 году ситуация повторилась.

Американская белая бабочка атакует Гомельскую область. Чем опасно заграничное насекомое?-7

Евгений Шинкаренко:
Позавчера залазил, срезал. И вот опять. Даже на вишне немного появилось, видите?

Паутинные коконы можно заметить фактически на каждом втором подворье. Виной тому прожорливые гусеницы американской бабочки.

Американская белая бабочка атакует Гомельскую область. Чем опасно заграничное насекомое?-10

Анна Корольчук, корреспондент:
Американская белая бабочка активный вредитель. Она поражает 250 видов деревьев и кустарников. Предпочтение отдает плодово-ягодным: яблоне, груше, сливе, вишне и алыче. Сначала насекомое полностью объедает листья, затем коконом оплетает ветки. Паутинные гнезда доходят до полутора метров в диаметре. Растение постепенно слабеет и погибает.

Американская белая бабочка атакует Гомельскую область. Чем опасно заграничное насекомое?-13

Впервые на территории Беларуси это инвазивное насекомое появилось в 2019 году в Брагинском и Хойникском районах. Сегодня его ареал намного больше. Очаги обнаружены в 11 регионах Гомельской области. В 2021 году карантинные зоны появились и в Брестской. Распространение идет быстро – климат меняется, а американская бабочка крайне плодовита.

Американская белая бабочка атакует Гомельскую область. Чем опасно заграничное насекомое?-16

Екатерина Рысина, заместитель директора Гомельской областной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений:
Из паутинного гнезда гусеница уходит дальше по дереву на окукливание. Она прячется в щели домов, деревьев, заборов. И на втором поколении одна гусеница до 1 500 особей дает. Поэтому второе поколение наиболее массовое и дает большую вспышку. Поэтому борьба на первом поколении очень нужна и очень важна. Особенно для частных подворий и физлиц, на чьих территориях расположены пораженные деревья.

Деревья обработать, ветки срезать и сжечь, гусениц собрать и уничтожить. Как бороться с американской белой бабочкой?

# Насекомые # общество # Анна Корольчук # Евгений Шинкаренко # Екатерина Рысина # Фотофакт

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