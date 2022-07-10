2,5 года лишения свободы. В хозяйстве Жлобинского района умерли 85 коров – вот какой приговор вынесли директору

Новости Беларуси. Главная задача белорусского руководства – обеспечить всем необходимым своих людей. Впереди уборочная кампания, потому аграрная тактика должна быть выверена до мелочей. Да и перерабатывающей промышленности время засучить рукава, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

К слову, падеж скота – вопрос, который глава государства держит на личном контроле. Александр Лукашенко не раз критиковал содержание крупного рогатого скота в разных регионах республики, а в частности обращал внимание на плохие корма. А потому Генпрокуратура вплотную занимается этой темой. Нередко безответственные животноводы пытаются скрыть реальную картину. Падеж скота списывают под видом его вынужденного убоя или фиктивной продажи своим сотрудникам. В феврале 2022 года прокуратура Жлобинского района возбудила уголовное дело против директора и трех специалистов хозяйства «Степы» по факту сокрытия гибели 85 голов.