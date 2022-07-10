2,5 года лишения свободы. В хозяйстве Жлобинского района умерли 85 коров – вот какой приговор вынесли директору
Новости Беларуси. Главная задача белорусского руководства – обеспечить всем необходимым своих людей. Впереди уборочная кампания, потому аграрная тактика должна быть выверена до мелочей. Да и перерабатывающей промышленности время засучить рукава, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
К слову, падеж скота – вопрос, который глава государства держит на личном контроле. Александр Лукашенко не раз критиковал содержание крупного рогатого скота в разных регионах республики, а в частности обращал внимание на плохие корма. А потому Генпрокуратура вплотную занимается этой темой. Нередко безответственные животноводы пытаются скрыть реальную картину. Падеж скота списывают под видом его вынужденного убоя или фиктивной продажи своим сотрудникам. В феврале 2022 года прокуратура Жлобинского района возбудила уголовное дело против директора и трех специалистов хозяйства «Степы» по факту сокрытия гибели 85 голов.
Семен Федорченко, прокурор Жлобинского района:
4 июля текущего года суд постановил обвинительный приговор в отношении указанных должностных лиц. Директор предприятия осужден к двум с половиной годам лишения свободы со штрафом в размере 300 базовых величин и лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных обязанностей, на срок три года.
Еще одно предприятие с подозрительной репутацией – хозяйство «Проскурнянский». В сговоре с директором трое работников скрывали смерти молодняка, подделывая статотчетность, падеж также списывали как реализацию животных работникам хозяйства. Неухоженные больные коровы получали некачественный корм. Должный ветеринарный уход отсутствовал. Как результат – среднесуточные надои фермы в восемь литров на голову, что в три раза ниже средней нормы. Теперь у предприятия новый руководитель, но пока ситуацию изменить не удалось. Состояние коров оставляет желать лучшего. А потому прокуратура района наносит регулярные визиты.
Александр Мехедко, директор хозяйства «Проскурнянский»:
Основными причинами непроизводственного выбытия был именно человеческий фактор. Просто неудовлетворительная работа телятницы. Она была заменена. Нашли молодую, перспективную, провели обучение. Заготавливаем корма, сенаж, на данный момент мы заложили 2 800, планируем 6 000.
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