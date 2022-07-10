Деревья обработать, ветки срезать и сжечь, гусениц собрать и уничтожить. Как бороться с американской белой бабочкой?

Новости Беларуси. На юге страны распространяется опасный вредитель. Американская белая бабочка уничтожает тысячи деревьев в Гомельской области, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. С насекомым борются не первый сезон, однако результата не видно. Инспекторы по семеноводству, карантину и защите растений отмечают: работу на местах выполняют медленно и некачественно, не понимая ответственности. Для эффективности нужна координация служб, дополнительная техника и финансирование.

Нередко под зараженными деревьями паркуют транспорт – так гусеницы перемещаются в другие районы. Чтобы локализовать проблему, в очагах обитания бабочки устанавливают карантинный режим на три года. В первую очередь он подразумевает информационную работу с жителями и организациями. Им объясняют серьезность проблемы и методы борьбы.

Валентина Баранова, ведущий агроном государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Лоевского района: Проинформированы все руководители организаций под роспись. Именно все организации, которые в очагах американской белой бабочки. Выписаны акты и требования с предписанием и установленными сроками. Инспекторами развешаны были на информационных стендах и досках объявлений сигнализационные листовки. Люди понимают, потому что это насекомое уничтожит труд многих лет.

Сергей Василенко, директор Лоевского райжилкомхоза: Выявляем определенные более обширные очаги и сразу приступаем к их устранению и удалению. Таким образом, на сегодня было осуществлено удаление на пяти улицах при помощи вышки. И все это вывозим на котельную.

За 2021 год площадь карантинной зоны в Гомельской области увеличилась на 50 %. Сегодня это 255 населенных пунктов. Инспекторы объясняют, чтобы остановить вредителя, действовать нужно оперативно и комплексно. Весной деревья обработать инсектицидами. Летом срезать и сжечь все пораженные ветви, тщательно собрать и уничтожить гусениц. Часто при обрезке насекомые падают в траву и перемещаются на соседние деревья, остаются на обочине при перевозке веток транспортом. Поэтому нужно использовать мешки и тенты, чтобы помешать миграции.

Осенью под деревьями убирают и сжигают листву, перекапывают землю и делают побелку ствола. Чтобы быстро и правильно выполнять эти работы нужны люди и техника, незанятые другими задачами. Помочь с предоставлением вышки просят и владельцы участков. Эти расходы пока не предусмотрены бюджетом. Однако, учитывая масштабы, местной власти пора задуматься.