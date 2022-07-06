«45-46% всего мирового рынка». Беларусь и Россия производят почти половину запаса калийных удобрений
Новости Беларуси. Продовольственная безопасность страны находится на контроле Президента. В Беларуси начинается страда, и качество уборки зерновых, рапса и кукурузы должно быть образцовым. Планете грозит голод, и обеспечить продуктами питания внутренний рынок – задача № 1. Полные закрома – уверенность в завтрашнем дне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сельское хозяйство развивается стремительными темпами. Мы полностью обеспечиваем себя социально значимыми продуктами. Также наращивается экспорт и осваиваются новые рынки сбыта. В условиях санкций Беларуси удалось переформатировать не только логистические цепочки, но и перенаправить продукцию на другие рынки.
Почти 40 лет назад в Советском Союзе принята продовольственная программа. Если коротко: чем кормить страну. Времена сейчас другие и вопрос на новом уровне. Ответы звучат на большом совещании Президента с руководством Совета министров и губернаторами.
Лукашенко предрек миру голод. Подробнее здесь.
Продовольствие сейчас – один из ресурсов, которого не хватает глобально. А еще и санкции. Аграрный сектор один из ключевых в белорусской экономике, причем динамично развивающийся. В этом смысле у нашей страны хороший запас прочности.
Владимир Азаренко, академик-секретарь отделения аграрных наук НАН Беларуси:
Сельское хозяйство – это весьма инерционная система. Если очень длительный период прошел, чтобы достичь продовольственной безопасности и устойчивости, то пройдет большой период, чтобы ее как-то нарушить. Тем более, если такие усилия затрачиваются государством на поддержание продовольственной безопасности. Создана своя система севооборота, номенклатура производимой продукции. Весьма ограниченные возможности для того, чтобы нашу продовольственную безопасность уничтожить.
На фоне минимальных запасов продовольствия в мире Запад продолжает вводить новые санкции. Блокируется работа предприятий, нарушается логистика поставок удобрений из Беларуси и России. Но пока от этого страдают сами инициаторы, ведь собственное производство минеральной подкормки на Западе падает из-за высоких цен на природный газ.
Ирина Новикова, доктор экономических наук БГТУ:
Прежде всего калийные удобрения, фосфорные, азотные удобрения. Если вы посмотрите на наших производителей, мы производим все виды этих удобрений, но основное наше золото – калийные удобрения. Санкции коснулись Беларуси и России, а если посмотреть на цифры мирового рынка, то совместно «Беларуськалий» и «Уралкалий» обеспечивают примерно 45-46 % всего мирового рынка удобрений.
«Только благодаря этой программе». В Академии наук оценили вклад Лукашенко в развитие сельского хозяйства. Подробности здесь.