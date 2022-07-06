«45-46% всего мирового рынка». Беларусь и Россия производят почти половину запаса калийных удобрений

Новости Беларуси. Продовольственная безопасность страны находится на контроле Президента. В Беларуси начинается страда, и качество уборки зерновых, рапса и кукурузы должно быть образцовым. Планете грозит голод, и обеспечить продуктами питания внутренний рынок – задача № 1. Полные закрома – уверенность в завтрашнем дне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сельское хозяйство развивается стремительными темпами. Мы полностью обеспечиваем себя социально значимыми продуктами. Также наращивается экспорт и осваиваются новые рынки сбыта. В условиях санкций Беларуси удалось переформатировать не только логистические цепочки, но и перенаправить продукцию на другие рынки.

Почти 40 лет назад в Советском Союзе принята продовольственная программа. Если коротко: чем кормить страну. Времена сейчас другие и вопрос на новом уровне. Ответы звучат на большом совещании Президента с руководством Совета министров и губернаторами.

Лукашенко предрек миру голод. Подробнее здесь.

Продовольствие сейчас – один из ресурсов, которого не хватает глобально. А еще и санкции. Аграрный сектор один из ключевых в белорусской экономике, причем динамично развивающийся. В этом смысле у нашей страны хороший запас прочности.