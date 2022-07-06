«Мир большой». Почему белорусам не грозит дефицит цитрусовых?

Новости Беларуси. Продовольственная безопасность страны находится на контроле Президента. В Беларуси начинается страда, и качество уборки зерновых, рапса и кукурузы должно быть образцовым. Планете грозит голод, и обеспечить продуктами питания внутренний рынок – задача № 1. Полные закрома – уверенность в завтрашнем дне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ключевая задача для правительства, губернаторов и руководителей предприятий – поддержать деловую активность в белорусском АПК. Чтобы в регионах открывались новые предприятия, а значит, создавались новые рабочие места и увеличивался выпуск тех групп товаров, которые мы вынуждены закупать за границей. Речь, конечно идет не об экзотике: винограде, цитрусовых, бананах. Впрочем, как говорят специалисты, за импорт этих позиций не стоит тревожиться, их будут поставлять из дружественных стран.

Владимир Азаренко, академик-секретарь отделения аграрных наук НАН Беларуси:

Мир большой, если раньше семена свеклы выращивались в странах Евросоюза (Италии, Сербии и так далее), то можно выращивать в Киргизии, Российской Федерации (Краснодарском крае). То же касается и сортов кукурузы, ее тоже можно производить. Имеются в виду те культуры, семена которых не могут вызреть для посева, но этот вопрос решается.