«Мир большой». Почему белорусам не грозит дефицит цитрусовых?
Новости Беларуси. Продовольственная безопасность страны находится на контроле Президента. В Беларуси начинается страда, и качество уборки зерновых, рапса и кукурузы должно быть образцовым. Планете грозит голод, и обеспечить продуктами питания внутренний рынок – задача № 1. Полные закрома – уверенность в завтрашнем дне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ключевая задача для правительства, губернаторов и руководителей предприятий – поддержать деловую активность в белорусском АПК. Чтобы в регионах открывались новые предприятия, а значит, создавались новые рабочие места и увеличивался выпуск тех групп товаров, которые мы вынуждены закупать за границей. Речь, конечно идет не об экзотике: винограде, цитрусовых, бананах. Впрочем, как говорят специалисты, за импорт этих позиций не стоит тревожиться, их будут поставлять из дружественных стран.
Владимир Азаренко, академик-секретарь отделения аграрных наук НАН Беларуси:
Мир большой, если раньше семена свеклы выращивались в странах Евросоюза (Италии, Сербии и так далее), то можно выращивать в Киргизии, Российской Федерации (Краснодарском крае). То же касается и сортов кукурузы, ее тоже можно производить. Имеются в виду те культуры, семена которых не могут вызреть для посева, но этот вопрос решается.
Селекционеры, ученые-семеноводы и агрономы страны в круглосуточном режиме работают над улучшением посевных материалов. И хоть многое и зависят от семян, все же важно, чтобы цепочка (от плуга до прилавка) была эффективной на каждом этапе.
Зенон Ловкис, профессор, член НАН Беларуси:
Если даже много будет зерна, но оно будет низкого качества, не обеспечены отдельные элементы или наоборот – безопасность не обеспечена, такое сырье для получения продуктов питания рискованно применять и использовать. Поэтому все вместе, начиная от плуга и завершая готовым продуктом, вся эта цепочка у нас налажена, построена на достаточно высоком уровне, на науке. Все выдерживаются новые научные технологии по возделыванию, чтобы в конце концов получить реальный, достойный, здоровый продукт питания.
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