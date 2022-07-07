«Должны сработать без всякой расхлябанности». Сысоев о подготовке к массовой жатве в Минском районе

Василий Сысоев, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома:

Завершается подготовка зерноуборочных комбайнов. Практически мы вышли на готовность уже 90 %. В ближайшие дни они будут отремонтированы. Мы сегодня будем уделять огромное внимание все-таки качеству уборки, работе наших комбайнов непосредственно на полях. Мы, органы власти, сегодня должны довести до сведения каждого механизатора, участника жатвы те слова, которые сказал глава государства на прошедшем совсем недавно совещании: социальный вес одной тонны зерна урожая 2021 года и социальный вес одной тонны урожая 2022-го разнятся. Физически они одинаковы, но в плане политическом, в том, насколько мы сегодня должны понимать текущий момент, который складывается вокруг нашей страны, мы это доводим до наших людей, не нагнетая обстановки. Но понимая, что мы должны сработать без всякой расхлябанности, каких-то нарушений. То, что мы могли допускать когда-то раньше, в этом году быть не должно.