Урожай без химии. Как навсегда забыть про пестициды на грядках? История фермера-энтузиаста

Новости Беларуси. Продукты с приставкой «эко» разлетаются как горячие пирожки, хотя и стоят немало по сравнению с обычными. Но за здоровье люди готовы платить. Это факт, который стал основой для бизнеса. Пока в Беларуси экопродукты не растут в промышленных масштабах, а только в частных подворьях. Но спрос на них точно есть, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Подробности в материале Юлии Мычки.

Сегодня единственный продавец на рынке, который может взять огурец, который продает, и вот так сделать.

Пока сонный Кличев неспешно начинает свой новый день, утро местного фермера Виктора Артемьева в самом разгаре. Зеленый урожай, который он на рассвете выбрал со своих теплиц, исчезает с прилавков молниеносно. Всего 45 минут – и шести ящиков витаминной продукции как не бывало. Чтобы не прозевать овощи с твердой приставкой «эко», жители на рынок приходят пораньше.

Покупаем, потому что, во-первых, здесь живем, а во-вторых, потому что свежие, и свои, вот, 2 километра.

– Свежее и вкусное, поэтому идем сюда.

– Сладкие.

– Они очень вкусные, их ел бы и ел. Виктор Петрович живет в деревне Константинов недалеко от Кличева. Внешне бесперспективная деревенька с появлением деятельного фермера обрела шанс на второе рождение. Шесть лет назад на здании закрытого магазина появилась вывеска «Фермерское хозяйство «Константа Арт», а за ним выросли теплицы. С тех пор местные жители стали получать эксклюзивный урожай без грамма химии.

Виктор Артемьев, фермер:

Можно, как в старину, отпаивать больного настоями трав, а можно дать аспирин. У нас идет борьба с болезнями отварами трав. Берем биопрепараты Академии наук, Института микробиологии, многие в Беларуси производители есть, которые выпускают органические препараты. Одна еще польза органического земледелия: когда твои внуки бегают по огурцам, по теплице, им же не скажешь: не ешь огурчик, дедушка попрыскал. Он бежит, сорвал и ест.

В своих методах органического земледелия кличевский фермер делает ставку на калифорнийских червей, с их помощью можно значительно улучшить плодородность почвы, а значит – и урожай. Вчера червей угостили навозом, и теперь они активно превращают его в биогумус, который в 10 раз эффективнее органических удобрений.

– Вот здесь у меня черви, смотрите.

– Ого, сколько! Чем больше червей, тем лучше?

– Тем быстрее они перерабатывают органику, и тем чаще их нужно кормить.

40 лет назад, когда семья Артемьевых делала ремонт, многое было в дефиците. Родители из Краснодарского края молодой семье выслали банку краски. Чтобы в дороге она не разбилась, пересыпали ее абрикосовыми косточками. Так на огороде появились первые саженцы, а на столе кличевской семьи – летом в изобилии оранжевые фрукты, а зимой абрикосовое варенье и компоты. В 2021 году семья заложила абрикосовый сад уже на ферме.