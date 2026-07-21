Новости по тегу #Василий Сысоев

Такое требование Президент озвучил во время селекторного совещания, посвященного вопросам жатвы.
В период массовой кормозаготовки в центральном регионе работают мобильные механизированные отряды. Главная задача – помочь хозяйствам убрать зелень в оптимальные фазы.
Высокопроизводительная техника позволяет выполнять весь спектр работ – от кошения до трамбовки. Как результат – корма высокого качества и витамины для животных, которые сохраняют свои свойства до зимы.
Президент на неделе не раз возвращался к ситуации в животноводстве. Сильные морозы только усилили проблему с падежом скота.
Такой подход позволит ускориться в условиях сжатых сроков и минимизировать потери зерна.
Уборочная кампания в Беларуси набирает темп. Работа в полях кипит с раннего утра и до позднего вечера. Вся страна трудится ради общего результата. Актуальные вопросы жатвы – от укомплектованности техникой до нехватки специалистов – обсуждали на недавнем селекторном совещании во Дворце Независимости.
Аграрии получили ключи от мощных кормо- и зерноуборочных машин.
Опыт в этой сфере предлагает Татарстан.
Увеличились и объемы выпуска. Теперь это более 80 тонн в месяц.
«Как всегда говорит наш Президент, все мы вышли из деревни и понимаем, что деревня – это связующее звено».
Об этом говорили на торжественном мероприятии в честь 95-летия «Минского молочного завода №1». Юбилей собрал промышленников из Молодечно и Воложина.
«Процессы идут очень непростые, количество людей постоянно растёт в мире, а количество пригодных к возделыванию земель постоянно сокращается».
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