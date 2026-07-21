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Новости по тегу #Василий Сысоев

Убирать минимум 6% урожая в день! Лукашенко поставил аграриям жесткую задачу
21 июля 2026 14:02

Убирать минимум 6% урожая в день! Лукашенко поставил аграриям жесткую задачу

От кошения до трамбовки – как мобильные механизированные отряды помогают аграриям Минской области в кормозаготовке
23 июня 2026 16:35

От кошения до трамбовки – как мобильные механизированные отряды помогают аграриям Минской области в кормозаготовке

В Минской области созданы 7 мобильных механизированных отрядов в период массовой кормозаготовки
10 июня 2026 13:52

В Минской области созданы 7 мобильных механизированных отрядов в период массовой кормозаготовки

Падёж скота стал поводом для жёсткого разговора с Лукашенко – где система дала сбой и можно ли всё исправить?
08 февраля 2026 16:44

Падёж скота стал поводом для жёсткого разговора с Лукашенко – где система дала сбой и можно ли всё исправить?

Массовая уборка зерновых в Минской области теперь проходит и в ночное время
22 июля 2025 06:47

Массовая уборка зерновых в Минской области теперь проходит и в ночное время

Лукашенко поручил минимизировать все риски в период уборочной
20 июля 2025 07:48

Лукашенко поручил минимизировать все риски в период уборочной

80 современных комбайнов пополнили хозяйства Минской области
08 мая 2025 14:51

80 современных комбайнов пополнили хозяйства Минской области

Минская область планирует внедрить искусственный интеллект в АПК
24 апреля 2025 13:49

Минская область планирует внедрить искусственный интеллект в АПК

В Нарочи запустили линию производства сыра с голубой плесенью
23 января 2025 16:01

В Нарочи запустили линию производства сыра с голубой плесенью

Я теперь не деревенский! Как агрогородки преобразили белорусский сельский быт?
15 января 2025 08:54

Я теперь не деревенский! Как агрогородки преобразили белорусский сельский быт?

Предприятия АПК Минской области продолжают реализацию новых инвестпроектов
03 декабря 2024 13:59

Предприятия АПК Минской области продолжают реализацию новых инвестпроектов

Романов: качественные продукты питания скоро будут реально высокой ценностью в мире
14 сентября 2024 17:24

Романов: качественные продукты питания скоро будут реально высокой ценностью в мире