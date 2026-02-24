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Лазуткин: не так важно, будет ли в Украине ЯО, главное, чтобы был нормальный руководитель

24 февраля 2026 20:27
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим теракт в Москве, скандальные заявления Зеленского и визит Лукашенко в Россию. В гостях политолог Андрей Лазуткин.

Лазуткин: не так важно, будет ли в Украине ЯО, главное, чтобы был нормальный руководитель-2

Андрей Лазуткин, политолог:
Что самое важное для нас? Это не то, что Англия, Франция передадут (ядерное оружие). Важно, что вы руководитель Украины или другой страны. Вам что-то передали, но вы будете принимать решение. Просто надо, чтобы там был нормальный руководитель. Можно передавать что угодно, но если это будет та власть, которая там сейчас в лице Зеленского, это вообще не решение никакой проблемы. Если мы с ними подписываем мирные договоры, то Зеленский при этом не уходит. Считайте, что часть цели операции не будет достигнуть.

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# Международная политика # Андрей Лазуткин

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