Лазуткин: не так важно, будет ли в Украине ЯО, главное, чтобы был нормальный руководитель

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим теракт в Москве, скандальные заявления Зеленского и визит Лукашенко в Россию. В гостях политолог Андрей Лазуткин.
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим теракт в Москве, скандальные заявления Зеленского и визит Лукашенко в Россию. В гостях политолог Андрей Лазуткин.
Андрей Лазуткин, политолог:
Что самое важное для нас? Это не то, что Англия, Франция передадут (ядерное оружие). Важно, что вы руководитель Украины или другой страны. Вам что-то передали, но вы будете принимать решение. Просто надо, чтобы там был нормальный руководитель. Можно передавать что угодно, но если это будет та власть, которая там сейчас в лице Зеленского, это вообще не решение никакой проблемы. Если мы с ними подписываем мирные договоры, то Зеленский при этом не уходит. Считайте, что часть цели операции не будет достигнуть.
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