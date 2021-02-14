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Григорий Азарёнок об Анжелике Агурбаш: когда у неё БЧБ-флаг был в душе, на концерте 3 июля?

14 февраля 2021 16:47
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Новости Беларуси. СТВ продолжает цикл авторских материалов. 14 февраля в поле зрения Григория Азаренка сфера искусства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Авторская рубрика «Орден Иуды». Подробнее в видеоматериале.

Григорий Азарёнок об Анжелике Агурбаш: когда у неё БЧБ-флаг был в душе, на концерте 3 июля?-1

Григорий Азаренок, корреспондент:
Треклят сын погибельный Иуда, ежели за сребролюбие давится. Это рубрика «Орден Иуды». Рассказываем о тех, кто не помнил добра и осквернил свою жизнь грехом предательства. Меня зовут Григорий Азаренок, здравствуйте.

Современный классик русской литературы Юрий Поляков в своих грустных заметках сказал: «Певец с несильным, но приятным голосом всегда будет уверять, что шаляпинский бас – опасное излишество». Сегодня мы поговорим о пустоте, которую представляет собой человек без дара.

Григорий Азарёнок об Анжелике Агурбаш: когда у неё БЧБ-флаг был в душе, на концерте 3 июля?-4

Григорий Азаренок: 
Анжелика Агурбаш, а если точнее, Лика Ялинская – это как раз воплощение бесталанности. Может быть, у вас в машине играет песня «Правила любви»? Или утром вы включили для приятных ощущений «Черную вуаль»? Наверняка нет. Наверняка эти, с позволения сказать, произведения знают 3 %.

Как же она считалась певицей? Лика удачно вышла замуж за «колбасного короля». Николай Агурбаш не скупился на клипы, дорогих режиссеров, оплату залов и даже на «Евровидение». Вот что говорит он сам.

Григорий Азарёнок об Анжелике Агурбаш: когда у неё БЧБ-флаг был в душе, на концерте 3 июля?-7

Григорий Азаренок:
Затем Лика стала змагаркой. Но, правда, по классике – за границей. Она пишет: «В моем сознании и душе всегда был БЧБ-флаг». Когда это он у тебя был в душе? На концерте 3 июля, после которого ты благодарила власти «за мирное небо»? Один политик таких называет «девушками с пониженной социальной ответственностью».

Григорий Азарёнок об Анжелике Агурбаш: когда у неё БЧБ-флаг был в душе, на концерте 3 июля?-10

Григорий Азаренок:
Это черная неблагодарность. Ты хоть что-то значила только благодаря белорусскому государству. Хворостовский умер четыре года назад, но его до сих любят, ценят и слушают песни со слезами на глазах. Ты продалась в августе, и уже через неделю о тебе забыли. Есть только несмываемый позор и презрение народа.

Психолог: удивительным образом обнаруживает себя переменчивость Анжелики Агурбаш

Григорий Азарёнок об Анжелике Агурбаш: когда у неё БЧБ-флаг был в душе, на концерте 3 июля?-13

Григорий Азаренок:
На столе книга Юрия Полякова «Зачем вы, мастера культуры?» Я же задаюсь вопросом: «Почем вы, мастера культуры?» Но твоя цена известна – тридцать сребреников. И теперь ты заслуженно получаешь «Орден Иуды».

Я напоминаю главную истину – их измена не отменяет нашей победы.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Григорий Азарёнок # Анжелика Агурбаш # Фотофакт

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