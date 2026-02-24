Минское «Динамо» вернулось в топ-10 Индекса силы КХЛ

Минское «Динамо» вернулось в топ-10 Индекса силы Континентальной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, это рейтинг, который подсчитывается математически на основе показателей в текущем сезоне и отображает, какие команды в настоящий момент находятся «на ходу», обыгрывают фаворитов и выдают длительные победные серии. По сравнению с прежней редакцией «зубры» поднялись на четыре строки и на данный момент занимают 9-е место. На первой позиции – магнитогорский «Металлург». Следом расположились – казанский «Ак Барс» и СКА из Санкт-Петербурга.

Напомним, белорусский представитель в лиге досрочно гарантировал себе выход в плей-офф Кубка Гагарина и стабильно идет в тройке лучших в таблице Западной конференции. Следующий поединок подопечные Дмитрия Квартальнова проведут на выезде уже 25 февраля против аутсайдера Западной конференции – клуба «Сочи».