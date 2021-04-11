Экипаж добрался на МКС и уже вышел на связь. Олег Новицкий совершает свой третий полёт в космос

Новости Беларуси. Вакциной от COVID-19 уже привились Олег Новицкий и весь его экипаж, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Космонавты на неделе в третий раз отправились бороздить просторы вселенной. А в это время белорусские ученые готовятся к выпуску нового спутника дистанционного зондирования Земли, который обещает сверхвысококачественную картинку с небес на Землю. Замахиваются наши соотечественники также на Луну, Меркурий и Марс. Когда и кто туда полетит и насколько реально сотрудничество белорусов с Илоном Маском, накануне Дня космонавтики и круглой даты первого полета узнала Оксана Семашко.

На неделе все информационные ленты пестрили заголовками об очередном космическом запуске. Для командира экипажа, белоруса Олега Новицкого, это уже третье погружение в непривычное пространство. Компанию нашему земляку составили еще два космонавта. Экипаж воздушного корабля с символичным именем «Юрий Гагарин» взмыл в небо с Байконура под «Беловежскую пущу». На МКС добрались хорошо, чуть больше, чем за три часа, и даже вышли на связь.





– Как у тебя дела?

– У меня хорошо. У вас как?

– Хорошо.

– Мы очень быстро прилетели.

Полет первого человека в космос и запуск спутников помнят наши современники. Именно с того времени в вузах чуть ли не самым популярным стало инженерное дело в столь неизведанной области. И, конечно, тогда в мыслях каждого мальчишки начало зарождаться «хочу стать космонавтом».

Петр Витязь, руководитель аппарата НАН Беларуси, академик, заместитель руководителя Агентства по космическим исследованиям:

Когда показали фотографию – такой юный, симпатичный, – в него сразу все влюбились. Он стал, как говорится, неземным человеком, символом покорения космоса.

Все это, конечно, о Юрии Гагарине. После его триумфального взлета 60 стран поддержали предложение назвать 12 апреля Международным днем первого полета человека в космос. Некоторые эксперты заметили на орбите следы НЛО. Между прочим события, которые были раньше представлены в фантастических книгах, на 70 % сбылись в реальности.





– Вы верите в существование НЛО?