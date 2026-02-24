Минск примет второй этап международных соревнований по пятиборью «Кубок Павла Леднёва»

Белорусская столица примет второй этап традиционных международных соревнований по современному пятиборью «Кубок Павла Леднева», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На минский этап заявились 140 спортсменов, среди них весомый состав представителей России, а также спортсмены из Египта, в том числе финалистка летних Олимпийских игр в Париже Малак Исмаил и действующий победитель Кубка мира и триумфатор планетарного первенства Мутаз Мохамед.

В среду состоится церемония открытия и полуфинал у женщин, а мужчины разыграют путевки в решающий раунд в четверг. Обладатели медалей станут известны в предстоящие пятницу и субботу. Напомним, первый этап турнира проходил в Кирове в январе – там не было равных нашей Марии Гнедчик, у парней – белорус Владислав Березовик завоевал серебряную награду.