Олег Газманов высказался о ситуации вокруг «Славянского базара»: давайте здраво рассуждать, мозги включать, а меня хейтом не испугаешь

Алена Сырова на неделе связалась с Олегом Газмановым. Его хоть и не пригласили пока на фестиваль, но мы заранее уточнили, не испугается ли он возможного буллинга в свой адрес, если такое предложение поступит, и что в принципе думает народный артист России о ситуации массовой травли звезд, которые сначала согласились выступить на фестивале, а потом были вынуждены отказаться.

И организаторы, и участники форума, и зрители спокойно готовятся к новому событию, а в это время информационное пространство буквально разрывается от громких заявлений артистов разного уровня и ранга, мол, уберите наши имена с афиш «Славянского базара». Знать ничего не знаем, выступать не намерены. Безусловно, на такие заявления их сподвигли невероятные диванные комментаторы, которые давно взяли за правило подвергать буллингу любого, кто хотя бы посмеет думать о выступлении перед белорусскими зрителями. Правда, у самих зрителей и слушателей спрашивать мнение о происходящем никто и не собирался. По меткому признанию музыкального критика, «Славянский базар» – давно уже конкурс дружбы славянских народов. «Он не политический априори!» – подчеркивает Сергей Соседов. Такой же позиции придерживаются многие российские звезды эстрады.

Олег Газманов, народный артист России:

Что я об этом думаю? Ну, конечно, это неправильно, я считаю, что такое отношение. Это во-первых. Во-вторых, я, конечно, понимаю, что происходит. Мы все это прошли в 90-е. У нас и танки по Белому дому стреляли, и все это было уже, ребята. Я просто хочу обратиться к молодым, активным, которые хотят все перевернуть, чтобы жизнь была другая, новая. Ребята, учитесь на ошибках России, на ошибках Украины. Зачем вам совершать те же самые ошибки? И, в-третьих, вы такие прям смелые хейтеры, да, слово «демократия» уже другой оттенок приобрело. Тогда давайте демократично действовать. Каждый имеет свое мнение, каждый может его высказать. Почему вы затыкаете людей, которые говорят и думают не так, как вы, например.

В-четвертых, давайте жить дружно, петь песни хорошие. Давайте сделаем так, чтобы этот праздник всегда был. Я считаю, что «Славянский базар» – это один из лучших фестивалей в мире. Сама площадка «Славянского базара» такая классная, такая приятная, когда вот этот амфитеатр, где даже с самого заднего ряда прекрасно видно сцену и артиста. Я бы точно не отказался, потому что, как правило, поток хейта не показывает, сколько реально людей против того, что я приехал. Работают боты, работает целая армия, причем в основном из-за границы. Потому что надо задать себе вопрос, наши друзья из-за границы нам добра хотят? Они наши просто друзья, хотят, чтобы мы развивались, были технически мощнее и выше всех, выше их, например? Конечно, нет. Поэтому давайте здраво рассуждать, мозги включать. А меня хейтом не испугаешь, это уж точно.