Психолог об актрисе Зое Белохвостик: «Возникает ощущение, что человек не просто опустошён, он словно бы потерялся»

Алена Дзиодзина, психолог-консультант:

Знаете, чем больше я знакомилась с интервью нашей сегодняшней героини за последние полгода, тем больше у меня возникало ощущение, что вот вы задаете мне свой традиционный вопрос, а дальше я молчу. И это история не про то, что мне наконец-то нечего сказать, это скорее о том впечатлении, которое человек после себя оставляет. Потому что слушая Зою Белохвостик, возникает ощущение, что человек не просто опустошен, он словно бы потерялся, как это нередко бывает с теми, кто всю жизнь занимался своим любимым делом, а потом вышел на пенсию. А дальше все, звенящая тишина.

Но тут немного другая история. Человек поверил не тем людям, которые, казалось, не бросят, сжег за собой все мосты, двери за спиной захлопнулись. И тут он оборачивается и понимает, что там, позади, осталась вся его жизнь. И что теперь? И, казалось бы, вот сейчас, как Зоя Валентиновна говорит, появилось время и возможность заниматься тем, на что раньше не хватало времени. А не хочется. Раньше думала: схожу в филармонию. А не хочется. Казалось, найдется время для каких-то новых интересных инициатив, а все будто бы валится из рук, и ничего не получается делать хорошо. Не хочется, чтобы узнавали и замечали. Для актрисы, которая всю жизнь проработала в одном театре – это почти 40 лет, этот театр и есть вся ее жизнь, это ее дом, который она бросила сама, по своему выбору.

Григорий Азарёнок – Зое Белохвостик: вы сами пожелали покинуть сцену, вы предали свой театр, великого Купалу, предали нашего Президента

Картину дополняет еще и то, что, отвечая на вопросы, которые заставляют ее вспоминать о своей работе в Купаловском, актриса нередко отвечает мозаично, односложно, довольно обрывисто, прибегая к таким формулировкам, как «не знаю», «не помню», «да», «нет». Хотя речь идет о довольно ярких событиях для жизни всего театра и актерского состава. То есть актриса, которая запоминала большие объемы текста, не может более-менее четко вспомнить события из собственной жизни? Серьезно? Очевидно, человеку просто больно об этом вспоминать. Ей хочется на самом деле посочувствовать, как и тем людям, которые в свое время все, что нажили, спустили на акции «MMM».