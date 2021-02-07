Григорий Азарёнок о Евгении Перлине: что угодно, лишь бы побольше денег, больше славы, больше интервью

Новости Беларуси. Очередная серия авторской рубрики Григория Азаренка «Орден Иуды». Говорим о так называемых переобувшихся, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Очередная серия авторской рубрики Григория Азаренка «Орден Иуды». Говорим о так называемых переобувшихся, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Григорий Азаренок, корреспондент:
Треклят сын погибельный Иуда, ежели за сребролюбие давится. Это рубрика «Орден Иуды». Говорим о тех, кто не помнил добра и омерзил свою жизнь грехом предательства. Меня зовут Григорий Азаренок, здравствуйте.
Подробности смотрите в видеоматериале.
Григорий Азаренок:
За месяц до выборов Президент общался с представителями СМИ. Журналисты, руководители каналов и изданий, ведущие задавали вопросы главе государства. Всех интересовало то, что происходит в стране. И был только один человек, которого это не интересовало. Который встал и долго рассказывал, как он любит Президента, как хочет его позвать в свое шоу, и очень долго говорил всем о себе.
Евгений Перлин.
Григорий Азаренок:
Это был оммаж, то есть с французского – холуйство самого низкого образца, холуяж и удовольствие от него.
А еще он очень долго рассказывал, как его, бедного, затравили в сети. И не постеснялся пожаловаться, что упали доходы от параллельной работы. Президент тогда сказал очень простую и очень мудрую истину: «Никогда не предавайте. Не хотите идти рядом, просто отойдите».
Григорий Азаренок:
Что это за человек – Евгений Перлин? Про таких говорят – баловень судьбы. В него поверили. Без особого труда ему дали то, о чем мечтают многие: собственное шоу, на которое работала огромная команда людей. Но он не брезговал просить еще. Свадьбы, корпоративы, похороны. Что угодно, лишь бы побольше денег, больше славы, больше интервью. Деньги, деньги, деньги – он хотел еще денег.
В один момент скупленные PR-компании и ивент-агентства стали играть на другой стороне. Они поддержали мятеж. Это была часть технологий. И Женя почувствовал, что золотой трон благополучия зашатался.
Непомерная мания величия, ошалелое чувство собственной гениальности и отношение ко всем остальным лишь как к источнику заработка не давали покоя. Ему было плевать на Беларусь, на митинги, на тех людей, кто ему верил, кто работал с ним вместе. И он позорно убежал.
Григорий Азаренок:
Наврал про пострадавшую девушку, но на самом деле – обделался. Вел новости в 12 часов дня 12 августа, после чего пошел к председателю и заявил об увольнении. Его коллеги тогда не спали ночами, работали, делали эфиры, рисковали собой на «змагарских шабашах», а он только и думал: пришло ли время метаться или еще нет. Хотел стать звездой, хотел, чтобы на митингах носили на руках, чтобы все змагарские корпоративы достались ему. Видел себя осыпанным золотом, а остался только обделанный пиджак.
А потом приползал к председателю. Просился назад, умолял вернуть.
Григорий Азаренок:
Полгода он не может найти работу. А говорит это об одном – талант оказался дутым и хоть что-то значил исключительно благодаря государству. Долгое время вел юмористическое ток-шоу, абсолютно не имея чувства юмора. А теперь посмотрите, как же он смешон и жалок.
– А вы на выборы ходили?
– Да, я ходил.
– За кого голосовали?
– Я думаю, что этот вопрос по этическим нормам даже можно оставить неотвеченным. Но я голосовал, надеясь на то, что такой ситуации в стране не будет.
– Погодите, но вы уже уволились с телевидения, вы уже не работаете в госструктуре, в государственном медиа. Почему вы так осторожно отвечаете?
– А я осторожно отвечаю?
– Ну да. Такое впечатление, что вы ниоткуда не увольнялись.
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Григорий Азаренок:
И это единственный из иуд, кто оказался противен даже змагарам.
Григорий Азаренок:
Перлин даже «Ордена Иуды» он не достоин. Наверное, всего лишь «медаль Иудушки». А мы напоминаем нашим зрителям главную истину: измена не отменяет победы.
Хорошей вам рабочей недели. До встречи.
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