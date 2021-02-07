Григорий Азарёнок о Евгении Перлине: что угодно, лишь бы побольше денег, больше славы, больше интервью

Новости Беларуси. Очередная серия авторской рубрики Григория Азаренка «Орден Иуды». Говорим о так называемых переобувшихся, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Треклят сын погибельный Иуда, ежели за сребролюбие давится. Это рубрика «Орден Иуды». Говорим о тех, кто не помнил добра и омерзил свою жизнь грехом предательства. Меня зовут Григорий Азаренок, здравствуйте. Подробности смотрите в видеоматериале.

Григорий Азаренок:

За месяц до выборов Президент общался с представителями СМИ. Журналисты, руководители каналов и изданий, ведущие задавали вопросы главе государства. Всех интересовало то, что происходит в стране. И был только один человек, которого это не интересовало. Который встал и долго рассказывал, как он любит Президента, как хочет его позвать в свое шоу, и очень долго говорил всем о себе. Евгений Перлин. Григорий Азаренок:

Это был оммаж, то есть с французского – холуйство самого низкого образца, холуяж и удовольствие от него. А еще он очень долго рассказывал, как его, бедного, затравили в сети. И не постеснялся пожаловаться, что упали доходы от параллельной работы. Президент тогда сказал очень простую и очень мудрую истину: «Никогда не предавайте. Не хотите идти рядом, просто отойдите».

Григорий Азаренок:

Что это за человек – Евгений Перлин? Про таких говорят – баловень судьбы. В него поверили. Без особого труда ему дали то, о чем мечтают многие: собственное шоу, на которое работала огромная команда людей. Но он не брезговал просить еще. Свадьбы, корпоративы, похороны. Что угодно, лишь бы побольше денег, больше славы, больше интервью. Деньги, деньги, деньги – он хотел еще денег. В один момент скупленные PR-компании и ивент-агентства стали играть на другой стороне. Они поддержали мятеж. Это была часть технологий. И Женя почувствовал, что золотой трон благополучия зашатался. Непомерная мания величия, ошалелое чувство собственной гениальности и отношение ко всем остальным лишь как к источнику заработка не давали покоя. Ему было плевать на Беларусь, на митинги, на тех людей, кто ему верил, кто работал с ним вместе. И он позорно убежал.

Григорий Азаренок:

Наврал про пострадавшую девушку, но на самом деле – обделался. Вел новости в 12 часов дня 12 августа, после чего пошел к председателю и заявил об увольнении. Его коллеги тогда не спали ночами, работали, делали эфиры, рисковали собой на «змагарских шабашах», а он только и думал: пришло ли время метаться или еще нет. Хотел стать звездой, хотел, чтобы на митингах носили на руках, чтобы все змагарские корпоративы достались ему. Видел себя осыпанным золотом, а остался только обделанный пиджак. А потом приползал к председателю. Просился назад, умолял вернуть. Григорий Азаренок:

Полгода он не может найти работу. А говорит это об одном – талант оказался дутым и хоть что-то значил исключительно благодаря государству. Долгое время вел юмористическое ток-шоу, абсолютно не имея чувства юмора. А теперь посмотрите, как же он смешон и жалок.