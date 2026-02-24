Лазуткин: противостояние с Западом закончится, когда будет нормализация по газу и нефти

Андрей Лазуткин, политолог:

Когда люди спрашивают: «Когда там все это закончится?» Я им говорю: «Начиналось с газа, нефти. Должно все закончиться нормализацией по газу и по нефти». Только что мы видим? Европа угрожает санкциями. А по «Дружбе» даже перестали вести прокачку в Венгрию. То есть мы сегодня, наоборот, все время откатываемся к тому уровню, который был не то что там до операции. Да такого не было даже в советское время, там мы больше поставляли. Вот поэтому, пока по энергетике не договорятся, ничего не будет.

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