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Лазуткин: противостояние с Западом закончится, когда будет нормализация по газу и нефти

24 февраля 2026 20:20
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим теракт в Москве, скандальные заявления Зеленского и визит Лукашенко в Россию. В гостях политолог Андрей Лазуткин.

Лазуткин: противостояние с Западом закончится, когда будет нормализация по газу и нефти-2

Андрей Лазуткин, политолог:
Когда люди спрашивают: «Когда там все это закончится?» Я им говорю: «Начиналось с газа,  нефти. Должно все закончиться нормализацией по газу и по нефти». Только что мы видим? Европа угрожает санкциями. А по «Дружбе» даже перестали вести прокачку в Венгрию. То есть мы сегодня, наоборот, все время откатываемся к тому уровню, который был не то что там до операции. Да такого не было даже в советское время, там мы больше поставляли. Вот поэтому, пока по энергетике не договорятся, ничего не будет.

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# Международная политика # Андрей Лазуткин

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