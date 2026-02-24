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В Минске прошёл финал городских соревнований по хоккею «Золотая шайба»

24 февраля 2026 17:45
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В Минске прошел финал городских соревнований по хоккею «Золотая шайба», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сегодня на льду СДЮШОР по фигурному катанию на коньках лучших определяли дружины младшей возрастной группы. Несмотря на свой юный возраст, хоккеисты боролись до последнего и выложились на все сто. Спортивная фортуна улыбнулась команде «Локомотив» из Центрального района.

В Минске прошёл финал городских соревнований по хоккею «Золотая шайба»-2

Все парни хорошо сыграли и показали очень хороший результат, но есть планы на будущее. Работать надо больше, заниматься, слушать тренера.

В Минске прошёл финал городских соревнований по хоккею «Золотая шайба»-4

Мы долго к этому готовились. Вся команда в основном переживала. Последний матч, который у нас был за третье место, очень напряженный был.

В Минске прошёл финал городских соревнований по хоккею «Золотая шайба»-6

Денис Васильченко, главный тренер команды «Локомотив»:
В целом, отдачей ребят доволен, результатом, само собой, доволен. Первое место, все-таки первое место. Победители, как говорят, не судят. Были ошибки по игре, они в таких матчах всегда случаются. Здесь вопрос, кто их больше допустил, кто меньше. И реализация собственных моментов.

В Минске прошёл финал городских соревнований по хоккею «Золотая шайба»-8

Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:
Очень важно, что из года в год турнир становится все более популярным, все больше мальчишек начинают заниматься хоккеем, зимними видами спорта, вести здоровый образ жизни. И для многих этот турнир становится путевкой в профессиональный спорт.

В Минске прошёл финал городских соревнований по хоккею «Золотая шайба»-10

Победители выступят в республиканских финалах состязаний. Они пройдут в марте. Отметим, турнир был возрожден по инициативе главы государства. Президентский спортивный клуб входит в число организаторов «Золотой шайбы».

# Хоккей # Андрей Стригельский # Спортивные соревнования

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