В Минске прошёл финал городских соревнований по хоккею «Золотая шайба»

В Минске прошел финал городских соревнований по хоккею «Золотая шайба», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Сегодня на льду СДЮШОР по фигурному катанию на коньках лучших определяли дружины младшей возрастной группы. Несмотря на свой юный возраст, хоккеисты боролись до последнего и выложились на все сто. Спортивная фортуна улыбнулась команде «Локомотив» из Центрального района.

Все парни хорошо сыграли и показали очень хороший результат, но есть планы на будущее. Работать надо больше, заниматься, слушать тренера.

Мы долго к этому готовились. Вся команда в основном переживала. Последний матч, который у нас был за третье место, очень напряженный был.

Денис Васильченко, главный тренер команды «Локомотив»:

В целом, отдачей ребят доволен, результатом, само собой, доволен. Первое место, все-таки первое место. Победители, как говорят, не судят. Были ошибки по игре, они в таких матчах всегда случаются. Здесь вопрос, кто их больше допустил, кто меньше. И реализация собственных моментов.

Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:

Очень важно, что из года в год турнир становится все более популярным, все больше мальчишек начинают заниматься хоккеем, зимними видами спорта, вести здоровый образ жизни. И для многих этот турнир становится путевкой в профессиональный спорт.