Григорий Азарёнок о Маргарите Левчук: всегда хотела быть в фаворе, обожала ходить на мероприятия с главой государства

Новости Беларуси. Авторская журналистика на СТВ и воскресная рубрика Григория Азаренка «Орден Иуды» в программе «Неделя» на СТВ. Евгений Поболовец, СТВ:

Автор рубрики рассказывает о тех, кто еще совсем недавно вполне мог стоять в этой студии и беседовать с нами, но выбрал для себя путь предательства и позора. И сегодня, как и в прошлое воскресенье, автор поговорит о культуре. Подробнее в видеоматериале. Григорий Азаренок, корреспондент:

Треклят сын погибельный Иуда, ежели за сребролюбие давится. Это рубрика «Орден Иуды». Говорим о тех, кто не помнил добра и осквернил свою жизнь грехом предательства. Меня зовут Григорий Азаренок. Здравствуйте. На этой неделе много говорили о культуре. Президент посещал театр Янки Купалы. Общался с артистами, выслушивал их проблемы, делился тем, что считает важным.

Григорий Азаренок:

Давайте вспомним исполнителя Александра Вертинского. Утонченный белогвардеец, эстет, певший про бананово-лимонный Сингапур. Эмигрант. Но наступило время страшной войны, и когда многие его друзья примкнули к Гитлеру и желали поражения своей родине, он вернулся и был со своим народом. А после войны спел вот такую песню. Чуть седой, как серебряный тополь,

Он стоит, принимая парад.

Сколько стоил ему Севастополь!

Сколько стоил ему Сталинград!

Григорий Азаренок:

Давайте вернемся в 2000-е. В центре Минска велась гигантская стройка. Реставрировали оперный театр. На это были даны огромные деньги. Что, их некуда было больше потратить? Они не нужны были производству, сельскому хозяйству? Но наш лидер понимал роль и значение великой культуры в нашей жизни и построил настоящий храм искусства, которым будут гордиться десятилетия. И настоящие гении поддержали Президента. Овсянников, Мулявин, Шамякин, Гостюхин, Пташук, Туров, Михаил Савицкий – это люди первой величины. Им не нужно было ничего доказывать, ничего просить. Но гении почувствовали гения и встали рядом. А есть другая когорта – те, кому не хватает таланта, а хочется признания. К таким относится оперная дива Маргарита Левчук. Она всегда хотела быть в фаворе. Левчук обожала ходить на мероприятия с главой государства, долго выбирала платья, чтобы привлечь внимание. И самозабвенно выкладывала фотографии: вот она я, рядом с ним.

Григорий Азаренок:

У Твардовского про таких хорошо сказано. И рта открыть ему не дав,

Уже, вставая, восклицали:

«Ура! Он снова будет прав…»? А Президент не обращает внимания на лесть, ему важны талант и верность народу. А ты, Марго, народ презираешь. Тебе противны «ябатьки». Они не меняют костюмы и платья несколько раз в день. Они не слушали тебя, ты была им неинтересна. Карьера двигалась к закату. И вот наступило иудино время: ты вместе с Ильей за деньги продала свое государство, свой народ. Да, мы знаем суммы. Не хотим лишний раз марать театр вашими именами. И что теперь? Психолог о Маргарите Левчук: тут развитие ради того, чтобы доказывать себе в первую очередь, что я чего-то в этой жизни стою