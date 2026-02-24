Ровно четыре года назад Запад сделал ставку на войну до последнего украинца. Сегодня мы видим закономерный итог этой политики. Союзники Киева устали, обнищали и уже не могут скрывать, что их «безлимитная поддержка» закончилась. Поэтому к годовщине Брюссель подготовился более чем скромно. Евросоюз так и не утвердил 20-й пакет антироссийских санкций и не одобрил оборонный кредит Украине в 90 миллиардов евро. Оба проекта, как и ожидалось, заблокировала Венгрия, пользуясь своим правом вето в ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И дело тут не в капризах Будапешта. 27 января Киев перекрыл транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», сославшись на ремонт, поставив под удар энергобезопасность Венгрии и Словакии. В ответ Братислава прекратила экстренные поставки электроэнергии Украине.

Роберт Фицо, премьер-министр Словакии:

С сегодняшнего дня, если украинская сторона обратится к Словакии с просьбой о помощи в стабилизации украинской энергетической сети, она ее не получит. Если украинская сторона продолжит наносить ущерб интересам Словакии в поставках стратегического сырья, мы пересмотрим свои позиции по членству Украины в Европейском союзе и подготовим дальнейшие меры.

И вот на фоне этих лишений сегодняшний визит европейских чиновников в Киев получился скомканным и унизительным. Урсула фон дер Ляйен приехала, как пишут СМИ, с соболезнованиями и абстрактными обещаниями. Из-за патовости своего положения Запад окончательно потерял стыд. 24 февраля служба внешней разведки России сообщила, что Лондон и Париж готовят тайную передачу Киеву ядерного оружия.

Владимир Путин, президент России:

Никак успокоиться не могут. Не знают, что сделать, чтобы разрушить этот мирный процесс с попыткой урегулирования дипломатическими средствами. В СМИ пошло, наверное, их попытки или намерения использовать даже какой-то ядерный компонент. Понимают, наверное, чем это может закончиться.