Лазуткин: «всё нормально в Беларуси», в то время как в Украине СВО – результат политики Лукашенко

Андрей Лазуткин, политолог:

Если так трезво посмотреть, то, видимо, на четвертом году все это не закончится. Наверное, такой главный вывод, который надо сделать белорусам – надо посмотреть на себя, на то, как вы работаете, где вы работаете, на то, есть ли у вас тепло в квартире, свет в доме, как ваши родители, бабушки, дедушки. Они там нормально? В тепле? То есть то, что у вас все нормально, – это результат той политики, которую 4 года наш Президент проводит. А это и вопросы с Польшей, вопросы с Литвой, вопросы с той же Украиной, вопросы с американцами. То есть идет постоянное такое балансирование. И наша власть, конечно, с одной стороны, она не втянулась в воронку боевых действий, с другой стороны, мы максимально помогаем России, где можем. С третьей стороны, посмотрите, происходило с американцами некое потепление в последнее время, хотя тоже сейчас под вопросом, как это все будет дальше. Но мы некую заняли белорусскую позицию, и она пока себя полностью оправдывает. Поэтому это, конечно, дает Лукашенко большую здесь поддержку, большой авторитет и равно как и мирная риторика.

Читайте также:

Лазуткин: противостояние с Западом закончится, когда будет нормализация по газу и нефти

Воскресенский о переговорах Беларуси и США: мы всегда для них туземцы

Воскресенский: У Запада идет подготовка к 2030 году. Они там все заодно, все были на острове Эпштейна