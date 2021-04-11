«Я не могу спокойно спать». Жительница деревни, где шли ожесточённые бои, борется за восстановление памяти погибших на войне

Новости Беларуси. Каждое утро Нина Пузевич, выходя из дома, первым делом смотрит за околицу. Там, на деревенском погосте, есть место, которое вот уже десять лет болит в ее сердце незаживающей раной, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Каждое утро Нина Пузевич, выходя из дома, первым делом смотрит за околицу. Там, на деревенском погосте, есть место, которое вот уже десять лет болит в ее сердце незаживающей раной, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
У нас тут шли ожесточенные бои. Вот эта горка, где кусты, тут все поле было в солдатах. Одна женщина, Лена Шавловская, участвовала в этом захоронении. Рассказывала, как на повозке грузили, свозили. Она говорила, что тут больше сотни человек.
Свидетелей тех событий в живых уже не осталось. Известно, что памятник на братской могиле был, но в 1960-х при обработке поля его случайно разрушил трактор. На месте захоронения тогда установили металлическую тумбу, которая к началу XXI века затерялась где-то в кладбищенском бурьяне. Нина Пузевич решила во что бы то ни стало восстановить память героев.
Я не могу успокоиться, не могу спокойно спать. Я читаю эти письма и просто плачу. Вы не представляете. На меня уже все ругаются. Я не могу к этому равнодушно относиться.
Первые пять лет переписки с местными властями привели к тому, что железную тумбу сменили на скромный обелиск. От детальных поисковых работ в 2015-м отказались. Просто обозначили место на кладбище. Но пенсионерка считает: люди, отдавшие свои жизни за освобождение ее малой родины, заслуживают того, чтобы их имена вернулись из забвения.
Нина Пузевич, жительница деревни Адамовка:
Пять человек у меня не вернулись с войны, и я не знаю, где они и что они. Для меня это очень важная тема. И я хочу, чтобы эти воинские захоронения, чтобы и у нас так было, как в Речице обустраивают, как в других, чтобы все было красиво. Но на этой территории, где уложено плиткой, никак не может лежать сто человек. И мы хотим, добиваемся, чтобы раскопали. Может, возможно будет узнать чьи-то фамилии. Может, люди ищут своих по сегодняшний день. Может, они тут у нас. Может, из моих кто-то здесь лежит.
Желания Нины Пузевич совсем скоро исполнятся. Еще до конца апреля захоронение обследуют военнослужащие 52-го поискового батальона. И вполне возможно, надпись «Неизвестным солдатам» на обелиске заменят имена реальных героев.
Сергей Воронович, начальник управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Беларуси:
На 2021 год уже спланировано 147 полевых поисковых объектов. Это намного больше, чем в 2020 году, тогда мы отработали 117 поисковых объектов. По итогам прошлого года было эксгумировано 878 останков погибших для последующего перезахоронения. Мы установили по полевым поисковым работам 28 имен погибших.
Министерство обороны ежегодно получает сотни запросов на установление мест захоронения и заявок на проведение раскопок. Истории, которые не дают спокойно уснуть, побуждают к действиям. Восстановить память о каждом солдате – этот моральный долг спустя почти 76 лет после окончания войны реально ощущают тысячи белорусов. Такая внутренняя потребность помнить, чтобы жить.
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