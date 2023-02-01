Григорий Азарёнок: «Зимбабвийский трибунал над колониальными убийцами не за горами»

Авторская журналистика на СТВ. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Существовала такая древневосточная казнь. Человека привязывали к трупу. Мертвое тело разлагалось, заражая ужасными болезнями живое. Черви, жуки, глисты, мухи сжирали несчастного казнимого, выкусывали еще живые куски плоти и заселялись в организме. Так и мертвый Запад. Он привязал к себе, мертвому, разлагающемуся, весь остальной мир. 500 лет он ведет здоровые силы к страшной смерти, разлагает, оставляет свои смердящие личинки в других, называя это распространением демократии. Но мы разрубаем эти путы. Человечество будет свободно, а Запад разложится и издохнет сам. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Небольшой фрагмент. Известнейший фильм Якопетти «Прощай, дядя Том». Он жесткий, но документальный. Из западной смрадной песни гнилого слова не выкинешь.

Григорий Азаренок:

Вот они – Европа и Америка во всей своей красе. Колонии. Рабы. Насилие. Грязь. Скотское отношение. Убийства. Грабеж. Они попрекают нас крепостничеством. Да и рядом оно не стояло с вашим беспределом. Они только сделали вид, что отменили рабство аж в 1863 году. И то из-за этого целая гражданская война началась. Вы продолжили грабить и убивать в XX веке. Гитлеровский нацизм не какой-то эксцесс. Это Запад в его наивысшей точке самосознания. Вы все такие, и такими были всегда. Вы грабили и насиловали весь мир, не давали ему развиваться. Но сегодня человечество говорит: «Прощай, немытая Европа, страна рабов, страна господ». В авангарде нового мира Президент Беларуси Александр Лукашенко. Президент Беларуси в Зимбабве: «Без Африки мир развиваться не может. Поэтому мы здесь, это наши друзья». Подробнее здесь. Он тот, кто уже не раз и не два побивал Запад и его изощренные дьявольские технологии порабощения. Мы – страна свободы. И эту свободу принесем другим.