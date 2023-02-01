Григорий Азарёнок: «Зимбабвийский трибунал над колониальными убийцами не за горами»

Авторская журналистика на СТВ. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Авторская журналистика на СТВ. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Существовала такая древневосточная казнь. Человека привязывали к трупу. Мертвое тело разлагалось, заражая ужасными болезнями живое. Черви, жуки, глисты, мухи сжирали несчастного казнимого, выкусывали еще живые куски плоти и заселялись в организме. Так и мертвый Запад. Он привязал к себе, мертвому, разлагающемуся, весь остальной мир. 500 лет он ведет здоровые силы к страшной смерти, разлагает, оставляет свои смердящие личинки в других, называя это распространением демократии. Но мы разрубаем эти путы. Человечество будет свободно, а Запад разложится и издохнет сам.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.
Небольшой фрагмент. Известнейший фильм Якопетти «Прощай, дядя Том». Он жесткий, но документальный. Из западной смрадной песни гнилого слова не выкинешь.
Григорий Азаренок:
Вот они – Европа и Америка во всей своей красе. Колонии. Рабы. Насилие. Грязь. Скотское отношение. Убийства. Грабеж. Они попрекают нас крепостничеством. Да и рядом оно не стояло с вашим беспределом. Они только сделали вид, что отменили рабство аж в 1863 году. И то из-за этого целая гражданская война началась.
Вы продолжили грабить и убивать в XX веке. Гитлеровский нацизм не какой-то эксцесс. Это Запад в его наивысшей точке самосознания. Вы все такие, и такими были всегда. Вы грабили и насиловали весь мир, не давали ему развиваться. Но сегодня человечество говорит: «Прощай, немытая Европа, страна рабов, страна господ». В авангарде нового мира Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Президент Беларуси в Зимбабве: «Без Африки мир развиваться не может. Поэтому мы здесь, это наши друзья». Подробнее здесь.
Он тот, кто уже не раз и не два побивал Запад и его изощренные дьявольские технологии порабощения. Мы – страна свободы. И эту свободу принесем другим.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы (и это я хочу отдельно подчеркнуть) идем сюда, в Африку, не для того, чтобы нести некие иллюзорные демократические ценности. А идем работать вместе с вашими руководителями на благо народа Зимбабве. В рамках начатой в 2020 году программы по механизации в фермерские хозяйства Зимбабве нами поставлено более 1 800 тракторов и около 80 зерноуборочных комбайнов, которые помогли вам обеспечить продовольственную безопасность страны. Но это только начало. Мы дали старт третьей фазе этой программы на сумму свыше 66 миллионов долларов. Она предполагает более 3 700 единиц тракторной техники, 60 комбайнов для местных аграриев в течение ближайших полутора лет.
Для нужд местных муниципалитетов с этого года мы поставляем пожарные автомобили. Мы договорились о том, что мы поставим вам в ближайшее время свыше 30 самосвалов БелАЗ, которые будут работать здесь, в Зимбабве. При этом обслуживание техники из Беларуси мы обеспечим сервисным центром, который будет работать в Хараре.
Григорий Азаренок:
Технологии, товары, еда – вот что мы несем на африканский континент. Вы же несете только горе, смерть, разрушения и болезни. И прикрываетесь разными вашими старыми развратными кошелками, якобы усыновляющими африканских детей, как трофеи и куклы. И мы еще разберемся зачем. Зимбабвийский трибунал над колониальными убийцами не за горами.
Боливар, Сталин, Че Гевара, Фидель, Уго Чавес, Милошевич, Ахмадинежад, Муаммар. История антиколониализма пишется. И памятники им будут стоять во всех столицах мира. Грандиозные монументы. Кто-то павший, кто-то несущий огонь. И на самой вершине Лукашенко. Разбивающий цепи и пронзающий гадину копьем. Так и будет.
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