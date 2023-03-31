Григорий Азарёнок: полякам этот Латушко как пятая нога собаке

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию и темы, затронутые Президентом Беларуси. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Увидел в интернете реакцию лохушки на предложение Президента обменять эту гоп-компанию террористов на уголовника Почобута. И лохушка какие-то предложения делает, что на такое он согласен. Друг, лохушка, ты ничего не решаешь. Решают поляки. Ты никто. Если польская сторона захочет, если им это будет выгодно… Спрашивать твое мнение никто не будет. Ты там никто в Польше. Тебя засунут в багажник и привезут в Минск так же, как они тебя вывезли из этого Минска. Запомни это раз и навсегда: ты никто.