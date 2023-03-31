Григорий Азарёнок: полякам этот Латушко как пятая нога собаке
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию и темы, затронутые Президентом Беларуси. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Увидел в интернете реакцию лохушки на предложение Президента обменять эту гоп-компанию террористов на уголовника Почобута. И лохушка какие-то предложения делает, что на такое он согласен. Друг, лохушка, ты ничего не решаешь. Решают поляки. Ты никто. Если польская сторона захочет, если им это будет выгодно… Спрашивать твое мнение никто не будет. Ты там никто в Польше. Тебя засунут в багажник и привезут в Минск так же, как они тебя вывезли из этого Минска. Запомни это раз и навсегда: ты никто.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Хорошо еще Президент подметил. Почобут работал на интересы Польши. Мы можем его не любить, мы должны его нейтрализовать, пресечь его деятельность, но надо понимать, что он работал на интересы Польши. А вся это гоп-компания на интересы Беларуси не работала. Она тоже работала на интересы Польши. Сейчас у Дуды такая головоломка. Умеет наш Президент задать тренды.
Григорий Азаренок, СТВ:
Поляки раскрутили этого Почобута, что он поляк, за кратами, еще чего-то, а простые поляки – им этот Латушко как собаке пятая нога. Ладно предатель, но зачем он им? Какой-то белорус, по-польски не разговаривает.
Евгений Пустовой:
Очередной лакей, который любит восхищаться Радзивиллами.
Григорий Азаренок:
Полякам он до сраки, извините. Быдло! И сейчас поляки должны спросить у Дуды с Моравецким: почему наш пан сидит там, а эта курва здесь? Зачем он здесь?
Евгений Пустовой:
Я думаю, что должны выйти поляки, наконец-то показать свою демократическую сущность. Показать свою сплоченность. Вы же поляки, и вами какие-то… Пан страдает из-за каких-то непонятных, у которых ни роду, ни племени, ни знамени, ни чести. Служил он одним, другим, третьим, а потом просто предал всех.
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