«Никогда не будем больше рабами». Азарёнок объяснил, зачем Беларуси ядерное оружие

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию и темы, затронутые Президентом Беларуси. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Почему они завопили из-за нашего ядерного оружия? Это говорит о том, что они трусы. У нас ядерное оружие, Президент сказал, зачем объяснять, но, внимание, оно тактическое – 500 километров. То есть нашу землю, допустим, у нас протяженность 560, 650, чтобы мы могли из любой точки пустить.
Григорий Азаренок, СТВ:
Только мы видим, что скапливается ударная группировка в Польше и выдвигается в сторону государственной границы Республики Беларусь. По нашей военной доктрине, по военной доктрине Союзного государства, по соглашению с Российской Федерацией мы имеем право ударить по этой ударной группировке тактическим ядерным оружием.
Евгений Пустовой:
Григорий, зачем они формируют, слушай? У нас как была армия 30-50 тысяч, так и осталась. Зачем Польша все больше процентов вкладывает в вооруженные силы? Зачем она раздувает, как индюк, свой потенциал?
Григорий Азаренок:
Сколько там? Сотня «абрамсов»?
Евгений Пустовой:
Уважаемые поляки, вы готовы умирать (ладно украинцы – они уже все), а вы же еще шляхта. Вы готовы умирать за этих оголтелых американцев, бывших ковбоев и бандитов? Вам этого не надо. Вы же хотите оставить себя в истории. Пусть подумают поляки: нужно им это или нет. Если не нужно, пусть повторяют опыт Франции. Есть у них песня – «Разрушим муры». Вот идите и рушьте муры.
Григорий Азаренок:
Ставленника Ротшильда, банкира Макрона – гэть!
Евгений Пустовой:
Гэть! А Дуда, Моравецкого – разам з імі! А опыта можете набрать. У нас же там беглые есть. Латушко пусть останется.
Григорий Азаренок:
Никогда не будем больше рабами. Жить под плеткой и подчиняться этим западным уродам. Я скажу так, внимательно послушайте: вернули ядерное оружие. Вернули. Наше, советское. Как один из правопреемников Советского Союза мы вернули наше ядерное оружие. Все, точка. Наше право пользования у нас.
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