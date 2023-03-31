«Никогда не будем больше рабами». Азарёнок объяснил, зачем Беларуси ядерное оружие

Проект « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию и темы, затронутые Президентом Беларуси. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Почему они завопили из-за нашего ядерного оружия? Это говорит о том, что они трусы. У нас ядерное оружие, Президент сказал, зачем объяснять, но, внимание, оно тактическое – 500 километров. То есть нашу землю, допустим, у нас протяженность 560, 650, чтобы мы могли из любой точки пустить.

Григорий Азаренок, СТВ:

Только мы видим, что скапливается ударная группировка в Польше и выдвигается в сторону государственной границы Республики Беларусь. По нашей военной доктрине, по военной доктрине Союзного государства, по соглашению с Российской Федерацией мы имеем право ударить по этой ударной группировке тактическим ядерным оружием.

Евгений Пустовой:

Григорий, зачем они формируют, слушай? У нас как была армия 30-50 тысяч, так и осталась. Зачем Польша все больше процентов вкладывает в вооруженные силы? Зачем она раздувает, как индюк, свой потенциал?