«Лучше худой мир». Почему Украине нужно срочно прекращать войну? Мнение Пустового и Азарёнка
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию и темы, затронутые Президентом Беларуси. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Минские соглашения. Надо понимать, что Украина для нас близка. Близка Украина та, которая в книгах Тараса Шевченко. Та Украина, которая описана Николаем Гоголем. І ў песнях іх, якія шчырыя песні! І якая ганебная грязная палітыка. Но, я думаю, что люди Украины сейчас находятся в заложниках. Даже не националистов или нацистов, а просто сонного Джо, как говорил Президент. В заложниках англосаксов. Они сейчас рабы. Украине нужен новый апертеид, чтобы избавить их от американского гнета. Там много толковых людей, но воспитали же и тех, кто реально готов жечь москалей, отрезать части тела у москалей.
Григорий Азаренок, СТВ:
Колени простреливать. Как они пытаются шутить над твоими программами – они уже едят. Когда ты абсолютно правду сказал, что они уже едят русских. А что, не было этих фотографий, где котел и череп внутри?!
Евгений Пустовой:
Григорий, это было до 2022 года. До наступления СВО. Люди уже помешались на этом. Я был участником минских переговоров среди журналистов.
Григорий Азаренок:
Прибежал этот «сохатый» [зритель трансляции – прим. ред.]: «Пустовой, ты врешь». Это ты врешь, ублюдок.
Евгений Пустовой:
Что конкретно я вру? Пусть напишет. По пунктам. Отвечу на любой. Значит так, Минские соглашения – это возможность остаться Украине Украиной. Я говорил и буду говорить: чтобы Украине остаться Украиной, нужен мир с Россией. Не верите? Европа, Польша. В эфире наши польские коллеги показали карту Украины. Они шчодра отдали половину Украины России и немного себе заграбастали, Румынии и Венгрии по чуть-чуть. Орел белый опять распустил крылья.
Григорий Азаренок:
Полмиллиона убитых. Разрушенные дома. Разрушенные города. Сироты дети. Погибли, не вернуть. А калеки, инвалиды, дети без отцов? Кому вы, оксанки, будете нужны? Дуде? Бидону? Зеле? Подоляке, вашей паскуде? Который уже прокомментировал заявление нашего Президента, мол, мы ничего не собираемся выполнять. Козлина, ты же сбежишь, урод поганый.
Евгений Пустовой:
А люди останутся. Украинские трудяги.
Григорий Азаренок:
Оксанки, что вам делать потом без домов, без ничего? Президент сказал: давайте сегодня вечером, пока не поздно, прекращаем огонь. Запрет на ввоз нового оружия.
Евгений Пустовой:
И на продвижение с двух сторон.
Григорий Азаренок:
И договариваемся. Хоть месяц, хоть два. Пусть эти подоляки приезжают куда хотят, в любую страну, хоть в Китай, как говорил Президент. И пусть хоть месяц ругаются с Мединским или с кем угодно еще. Но люди не будут гибнуть.
Евгений Пустовой:
Лучше худой мир, чем хорошая война. И это мне говорят все белорусы, с которыми я общаюсь.
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