«Лучше худой мир». Почему Украине нужно срочно прекращать войну? Мнение Пустового и Азарёнка

Проект « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию и темы, затронутые Президентом Беларуси. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Минские соглашения. Надо понимать, что Украина для нас близка. Близка Украина та, которая в книгах Тараса Шевченко. Та Украина, которая описана Николаем Гоголем. І ў песнях іх, якія шчырыя песні! І якая ганебная грязная палітыка. Но, я думаю, что люди Украины сейчас находятся в заложниках. Даже не националистов или нацистов, а просто сонного Джо, как говорил Президент. В заложниках англосаксов. Они сейчас рабы. Украине нужен новый апертеид, чтобы избавить их от американского гнета. Там много толковых людей, но воспитали же и тех, кто реально готов жечь москалей, отрезать части тела у москалей.

Григорий Азаренок, СТВ:

Колени простреливать. Как они пытаются шутить над твоими программами – они уже едят. Когда ты абсолютно правду сказал, что они уже едят русских. А что, не было этих фотографий, где котел и череп внутри?!

Евгений Пустовой:

Григорий, это было до 2022 года. До наступления СВО. Люди уже помешались на этом. Я был участником минских переговоров среди журналистов.

Григорий Азаренок:

Прибежал этот «сохатый» [зритель трансляции – прим. ред.]: «Пустовой, ты врешь». Это ты врешь, ублюдок.