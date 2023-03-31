Пустовой о Лукашенко: он Батька, он должен отправить нас во взрослую жизнь, а мы никак не хотим взрослеть

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию и темы, затронутые Президентом Беларуси. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Главное, что Президент создал своими руками. Он хочет, старается… Он Батька, но Батька должен отправить во взрослую жизнь своих детей, он хочет, а мы никак не хотим взрослеть. Не можем мы, мы привыкли к родительскому гнезду. Это неправильно, надо идти и создавать свою семью, но мы же понимаем, что, учитывая все геополитические нюансы, эту турбулентность никто не выдержит.
Мудрый Лукашенко, которого знают от Зимбабве до Китая, с которым встречаются самые закрытые мусульманские страны, которые очень умные и древние, которые со своим на все мнением, – нет больше такого. И именно Лукашенко может связать Африку, Азию и великую Россию в один пояс нормального мира. У нашего Президента еще больше стало сложностей: отстоять независимость Беларуси, внутренняя повестка (развивать экономически, «дайте мне экономику – я всем вас обеспечу»). У нашего Президента еще одна историческая миссия – это объединить мир, который нормальный, который хотел бы существовать без ядерного аргумента, а благодаря развитию, благодаря взаимопониманию. Вот это его сейчас тоже задача, поэтому Президент любит Беларусь.
Евгений Пустовой:
Я не думаю, что он не должен просто хоп – и уйти, нет. Это не по-лукашенковски. Он должен быть у власти. Может быть, в ВНС останется, но Президент должен участвовать в политической жизни страны. В любом случае, в любом статусе, но он должен, потому что именно так мы только и сможем батькову хату сохранить. Потом мы с тобой начали хлопать, а Президент говорит: рано хлопаете. Это же не только ябатьки должны понять, что Лукашенко – это гарант того, что все у нас есть. Все, кто в Беларуси, от Бреста до Орши, – именно он гарант этого всего.
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