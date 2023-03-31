Пустовой о Лукашенко: он Батька, он должен отправить нас во взрослую жизнь, а мы никак не хотим взрослеть

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Главное, что Президент создал своими руками. Он хочет, старается… Он Батька, но Батька должен отправить во взрослую жизнь своих детей, он хочет, а мы никак не хотим взрослеть. Не можем мы, мы привыкли к родительскому гнезду. Это неправильно, надо идти и создавать свою семью, но мы же понимаем, что, учитывая все геополитические нюансы, эту турбулентность никто не выдержит.

Мудрый Лукашенко, которого знают от Зимбабве до Китая, с которым встречаются самые закрытые мусульманские страны, которые очень умные и древние, которые со своим на все мнением, – нет больше такого. И именно Лукашенко может связать Африку, Азию и великую Россию в один пояс нормального мира. У нашего Президента еще больше стало сложностей: отстоять независимость Беларуси, внутренняя повестка (развивать экономически, «дайте мне экономику – я всем вас обеспечу»). У нашего Президента еще одна историческая миссия – это объединить мир, который нормальный, который хотел бы существовать без ядерного аргумента, а благодаря развитию, благодаря взаимопониманию. Вот это его сейчас тоже задача, поэтому Президент любит Беларусь.