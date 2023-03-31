Лукашенко о закрепляемости кадров: «Будем строить арендное жильё и предоставлять право на его выкуп»
Новости Беларуси. Все ключевые вопросы внутренней и внешней политики Беларуси. Во Дворце Республики состоялось главное политическое событие этого года – Послание Президента народу и парламенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обращение к нации – традиция ежегодная. Глава государства анализирует ситуацию в стране и за рубежом, озвучивает важнейшие подходы к будущему развитию, ставит конкретные задачи перед всей вертикалью власти и, конечно, говорит о том, что волнует простых людей.
Важный посыл – развитие регионов. Даже на смелый шаг пойдут – чем дальше от столицы, тем больше льгот.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Можно понять тех, кто стремится жить в столице: едут не только и не столько за зарплатой, все хотят жить в современных, комфортабельных условиях. А сегодня что мешает в глубинке создать благоприятную среду для жизни: в агрогородках, районных центрах? Ничего. Ничего нам не мешает, нужно это делать. Но что касается дорог, доступа к услугам – разворачиваемся медленно. И это притом, что запрос людей в том, чтобы жить в экологически чистой местности в отличие от городской среды, растет. Туда готовы ехать и специалисты высокой квалификации. Каждый уголок нашей Родины имеет свой неповторимый культурный и природный колорит. Но экономическое развитие всех областей должно быть справедливым и сбалансированным. Это приоритет программы развития регионов. Нельзя допустить разделения нашей компактной страны на Минск и остальную Беларусь. Мы семь «Я» – шесть областей и столица. Это наш лозунг.
Кто захочет уехать из агрогородка, районного центра, если создадим рабочие места с зарплатой на уровне не ниже средней по области или отрасли, обеспечим людей жильем с необходимой инфраструктурой? Никто из такой местности не уедет. Людям нужна работа там, где они живут. И реализация в текущей пятилетке принципа «один район – один проект» призвана способствовать созданию новых рабочих мест и занятости населения. Что касается закрепляемости кадров: будем строить арендное жилье и предоставлять право на его выкуп по истечении определенного срока. Но при соблюдении жесточайших условий. И деньги здесь не главное.
В Гомельском районе не ждут новых условий. Сами стараются делать свою жизнь ярче. И многое зависит от местных депутатов. Там, где нет равнодушия, есть результат. Например, оздоровительный лагерь выглядит не хуже столичного.
Виктория Ладутько, председатель Гомельского районного Совета депутатов:
Главным ориентиром должны оставаться интересы людей, простого человека. В работе депутатского корпуса очень большой арсенал. И, конечно, мы используем как традиционные формы: собрания граждан, приемы, выездные приемы, прямые линии, работа в трудовых коллективах с населением по месту жительства в рамках единого дня информирования с информационно-пропагандистской группой. Так и нетрадиционные формы мы используем – у нас член Молодежного совета разработал мобильное приложение «Гомельский район в твоей руке», и мы с нашим населением, избирателями через наши группы, созданные в социальных сетях.
Елена Дребенкова, заведующая яслями-садом:
У нас регион растет, строительство развивается, очень много семей приезжает многодетных, у которых два, три ребенка есть. Естественно, становится остро необходимость охватить не только деток ясельного возраста, а и более старшего возраста. Поэтому и было принято решение о строительстве второго корпуса. И на данный момент в очереди на Ченковский регион стоит более 150 деток.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
Лукашенко: «И Китай, и Иран идут к нам, они готовы размещать свои производства лекарств у нас – бери, работай!»
Лукашенко: «Все растоптано, все нарушено. Я имею право поставить вопрос вернуть ядерное оружие»
Лукашенко: никогда мы не подходили к такой опасной черте! Надо уделить особое внимание сохранению суверенитета