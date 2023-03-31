Лукашенко о закрепляемости кадров: «Будем строить арендное жильё и предоставлять право на его выкуп»

Новости Беларуси. Все ключевые вопросы внутренней и внешней политики Беларуси. Во Дворце Республики состоялось главное политическое событие этого года – Послание Президента народу и парламенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обращение к нации – традиция ежегодная. Глава государства анализирует ситуацию в стране и за рубежом, озвучивает важнейшие подходы к будущему развитию, ставит конкретные задачи перед всей вертикалью власти и, конечно, говорит о том, что волнует простых людей. Важный посыл – развитие регионов. Даже на смелый шаг пойдут – чем дальше от столицы, тем больше льгот.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Можно понять тех, кто стремится жить в столице: едут не только и не столько за зарплатой, все хотят жить в современных, комфортабельных условиях. А сегодня что мешает в глубинке создать благоприятную среду для жизни: в агрогородках, районных центрах? Ничего. Ничего нам не мешает, нужно это делать. Но что касается дорог, доступа к услугам – разворачиваемся медленно. И это притом, что запрос людей в том, чтобы жить в экологически чистой местности в отличие от городской среды, растет. Туда готовы ехать и специалисты высокой квалификации. Каждый уголок нашей Родины имеет свой неповторимый культурный и природный колорит. Но экономическое развитие всех областей должно быть справедливым и сбалансированным. Это приоритет программы развития регионов. Нельзя допустить разделения нашей компактной страны на Минск и остальную Беларусь. Мы семь «Я» – шесть областей и столица. Это наш лозунг.

Кто захочет уехать из агрогородка, районного центра, если создадим рабочие места с зарплатой на уровне не ниже средней по области или отрасли, обеспечим людей жильем с необходимой инфраструктурой? Никто из такой местности не уедет. Людям нужна работа там, где они живут. И реализация в текущей пятилетке принципа «один район – один проект» призвана способствовать созданию новых рабочих мест и занятости населения. Что касается закрепляемости кадров: будем строить арендное жилье и предоставлять право на его выкуп по истечении определенного срока. Но при соблюдении жесточайших условий. И деньги здесь не главное.

В Гомельском районе не ждут новых условий. Сами стараются делать свою жизнь ярче. И многое зависит от местных депутатов. Там, где нет равнодушия, есть результат. Например, оздоровительный лагерь выглядит не хуже столичного.